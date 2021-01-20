SkyUp с мая запустит рейсы из Киева на Мальту

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 29 мая 2021 года запустит рейсы из Киева на Мальту.
Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook.
Первый рейс SkyUp Airlines отправится туда 29.05.21.
Билеты уже в продаже:
Ранее украинская авиакомпания SkyUp Airlines присоединилась к сервису единого е-билета на транспорт SmartTicket. Как отмечается, на сервисе единого е-билета на транспорте SmartTicket началась полноценная продажа авиабилетов компании SkyUp Airlines. Кроме гарантии возврата стоимости билета в случае его отмены и круглосуточной поддержки клиентов, SkyUp предоставляет 7% скидки на свои услуги при покупке SmartTicket.
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