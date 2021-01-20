SkyUp с мая запустит рейсы из Киева на Мальту

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 29 мая 2021 года запустит рейсы из Киева на Мальту.

Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

Первый рейс SkyUp Airlines отправится туда 29.05.21.

Билеты уже в продаже:

Киев – Мальта: от 1325 грн.

Мальта – Киев от 1342 грн.

Стоимость билета в один конец без багажа. Актуальна на момент публикации. Расписание: среда, суббота.

Ранее украинская авиакомпания SkyUp Airlines присоединилась к сервису единого е-билета на транспорт SmartTicket. Как отмечается, на сервисе единого е-билета на транспорте SmartTicket началась полноценная продажа авиабилетов компании SkyUp Airlines. Кроме гарантии возврата стоимости билета в случае его отмены и круглосуточной поддержки клиентов, SkyUp предоставляет 7% скидки на свои услуги при покупке SmartTicket.