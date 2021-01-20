Минфин будет принимать бюджетные отчеты в электронной форме

Министерство финансов переводит процедуру передачи паспортов бюджетных программ и отчетов об их выполнении между участниками бюджетного процесса в электронную форму.
С этой целью Минфин разработал соответствующие изменения в Правила составления паспортов бюджетных программ и отчетов об их выполнении, которыми вводится подача главными распорядителями средств госбюджета на согласование в министерство проектов паспортов бюджетных программ в электронной форме.
Также изменения нормируют передачу утвержденных паспортов от главных распорядителей в казначейство и Минфин в безбумажной форме.
Отдельно определены случаи согласования проектов паспортов и передачи утвержденных паспортов в бумажной форме.
Ожидается, что такие изменения будут способствовать:
Осуществление согласования проектов паспортов в электронной форме было в прошлом году введено Минфином как временная мера предотвращения распространения COVID-19, а теперь они будут осуществляться в таком формате на постоянной основе.
Во время разработки изменений Минфин учел требования типовой инструкции по документированию управленческой информации в электронной форме и организации работы с электронными документами в делопроизводстве, электронного межведомственного обмена.
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