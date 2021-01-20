Минфин будет принимать бюджетные отчеты в электронной форме

Министерство финансов переводит процедуру передачи паспортов бюджетных программ и отчетов об их выполнении между участниками бюджетного процесса в электронную форму.

С этой целью Минфин разработал соответствующие изменения в Правила составления паспортов бюджетных программ и отчетов об их выполнении, которыми вводится подача главными распорядителями средств госбюджета на согласование в министерство проектов паспортов бюджетных программ в электронной форме.

Также изменения нормируют передачу утвержденных паспортов от главных распорядителей в казначейство и Минфин в безбумажной форме.

Отдельно определены случаи согласования проектов паспортов и передачи утвержденных паспортов в бумажной форме.

Ожидается, что такие изменения будут способствовать:

своевременному утверждению паспортов бюджетных программ из-за сокращения времени на передачу документов,

сокращению обращения бумажных документов в процессе выполнения государственного бюджета Украины,

уменьшению количества внешних контактов работников, что особенно актуально в условиях пандемии коронавируса.

Осуществление согласования проектов паспортов в электронной форме было в прошлом году введено Минфином как временная мера предотвращения распространения COVID-19, а теперь они будут осуществляться в таком формате на постоянной основе.

Во время разработки изменений Минфин учел требования типовой инструкции по документированию управленческой информации в электронной форме и организации работы с электронными документами в делопроизводстве, электронного межведомственного обмена.