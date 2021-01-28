Названы лучшие авто с большим клиренсом и малым расходом топлива

При покупке машины автомобилисты обращают внимание на его клиренс, ведь от величины дорожного просвета зависит проходимость машины, а это важное преимущество в условиях плохих дорог.
Как пишет Аuto topik, чаще всего высоким клиренсом отличаются джипы, кроссоверы и «паркетники».
Однако многие производители, идя навстречу покупателю, который не может покупать дорогой автомобиль, но при этом хочет, чтобы его авто имело высокий клиренс, для седанов и хэтчбеков вводят специальную опцию “пакет для плохих дорог”.
Внедорожники с высоким клиренсом:
Кроссоверы с высоким дорожным просветом:
Универсалы с наибольшим клиренсом:
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