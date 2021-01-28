Названы лучшие авто с большим клиренсом и малым расходом топлива

При покупке машины автомобилисты обращают внимание на его клиренс, ведь от величины дорожного просвета зависит проходимость машины, а это важное преимущество в условиях плохих дорог.

Как пишет Аuto topik, чаще всего высоким клиренсом отличаются джипы, кроссоверы и «паркетники».

Однако многие производители, идя навстречу покупателю, который не может покупать дорогой автомобиль, но при этом хочет, чтобы его авто имело высокий клиренс, для седанов и хэтчбеков вводят специальную опцию “пакет для плохих дорог”.

Внедорожники с высоким клиренсом:

NISSAN PATROL

INFINITI QX80

QX80 MERCEDES - BENZ GL

- GL DODGE CALIBER

LAND ROVER RANGE ROVER

TOYOTA 4RUNNER TRD PRO ( USA )

4RUNNER ( ) JEEP GRAND CHEROKEE

JEEP CHEROKEE TRAILHAWK

Кроссоверы с высоким дорожным просветом:

AUDI Q7

Q7 TOYOTA VENZA

VOLKSWAGEN TOUAREG

SKODA OCTAVIA SCOUT

SUZUKI SX4

SX4 ACURA RDX

BMW X5

Универсалы с наибольшим клиренсом: