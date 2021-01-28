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Названы лучшие авто с большим клиренсом и малым расходом топлива

Названы лучшие авто с большим клиренсом и малым расходом топлива

При покупке машины автомобилисты обращают внимание на его клиренс, ведь от величины дорожного просвета зависит проходимость машины, а это важное преимущество в условиях плохих дорог.

Как пишет Аuto topik, чаще всего высоким клиренсом отличаются джипы, кроссоверы и «паркетники».

Однако многие производители, идя навстречу покупателю, который не может покупать дорогой автомобиль, но при этом хочет, чтобы его авто имело высокий клиренс, для седанов и хэтчбеков вводят специальную опцию “пакет для плохих дорог”.

Внедорожники с высоким клиренсом:

  • NISSAN PATROL
  • INFINITI QX80
  • MERCEDES-BENZ GL
  • DODGE CALIBER
  • LAND ROVER RANGE ROVER
  • TOYOTA 4RUNNER TRD PRO (USA)
  • JEEP GRAND CHEROKEE
  • JEEP CHEROKEE TRAILHAWK

Кроссоверы с высоким дорожным просветом:

  • AUDI Q7
  • TOYOTA VENZA
  • VOLKSWAGEN TOUAREG
  • SKODA OCTAVIA SCOUT
  • SUZUKI SX4
  • ACURA RDX
  • BMW X5

Универсалы с наибольшим клиренсом:

  • VOLVO XC70
  • AUDI А4 ALLROAD QUATTRO
  • SUZUKI IGNIS
  • SKODA OCTAVIA COMBI
  • PEUGEOT 308 SW
  • OPEL INSIGNIA
  • CITROEN C5 TOURER

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По материалам MMR
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