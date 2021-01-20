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Hyundai представил робота-хостес

Hyundai представил робота-хостес

Южнокорейская компания Hyundai представила робота DAL-e, который выполняет роль хостес.

Об этом сообщает портал New Atlas.

Высота самого робота составляет 1,16 метра, а вес – 80 кг. DAL-e передвигается по полу на четырех колесах.

Благодаря встроенным камерам и возможностям распознавания лица DAL-e также способен приближаться к покупателям, которые заходят в магазин. Затем он смотрит им в лицо и использует свои системы понимания речи, чтобы вовлечь их в разговор. Клиенты могут устно задавать вопросы о товарах или услугах, или они могут использовать встроенный интерфейс сенсорного экрана робота для получения большей информации.

Отмечается, что сейчас продолжается пилотный проект в Сеуле с участием робота-хостес. Однако ожидается, что в скором времени его присутствие будет увеличено в автодилерах компании.

По материалам УКРИНФОРМ
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