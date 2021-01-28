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Новый субкомпактный кроссовер Skoda Kushaq (изображение)

Новый субкомпактный кроссовер Skoda Kushaq (изображение)

Очередной кроссовер Skoda, который составит компанию для Kamiq, Karoq и Kodiaq, практически готов к дебюту — это Kushaq, затемненный тизер которого был обнародован в начале месяца.

А теперь Skoda поделилась официальными «шпионскими» фотографиями прототипов Kushaq, который все еще укутан в плотный камуфляж. Напомним, что будущая машина станет серийным воплощением прошлогоднего концепта Vision IN, который Skoda показала на автосалоне в Нью-Дели. За основу взята платформа MQB-A0 IN, то есть удешевленный вариант глобальной архитектуры MQB-A0, созданной концерном Volkswagen специально для рынка Индии в рамках стратегии India 2.0.

Также в Skoda заявили, что колесная база Kushaq достигать 2651 мм, а в гамме двигателей окажутся бензиновые TSI объемом 1 л и 1,5 л, мощность которых пока не озвучена. Коробки передач в зависимости от версии — 6-ступенчатые «механика» и «автомат», а также 7-ступенчатый «робот» DSG. Привод — передний. Известно, что в «базе» у кроссовера будут кондиционер, фронтальные подушки безопасности, светодиодные задние фонари (у многих версий предусмотрены и LED-фары и до 6 подушек безопасности), также в зависимости от варианта исполнения в списке оснащения будут системы стабилизации и контроля давления в шинах, мультимедиасистемы с тачскрином, автоматический климат-контроль, ассистент при трогании в гору и круиз-контроль.

Мировая премьера Kushaq состоится в марте. Автомобиль разрабатывался с прицелом на индийский рынок, но продавать его Skoda собирается не только в Индии — впрочем, экспортные рынки для Kushaq пока не называются.

По материалам MMR
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