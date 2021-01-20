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Криклий назвал вокзалы, которые готовят к концессии

Криклий назвал вокзалы, которые готовят к концессии

Кабмин намерен передать в концессию шесть железнодорожных вокзалов в Украине, включая киевский.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано во вторник, 26 января.

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Криклий отметил, что передача вокзалов в концессию может сделать объекты неубыточными.

«Это будет, скорее всего, как нам рекомендует наш партнер Всемирный банк, IFC, в формате 1+1: то есть один большой вокзал и один маленький вокзал. Тогда мы можем находить стратегического концессионера, который заинтересован в большом вокзале. Маленький ему будет в донагрузку», — пояснил он.

По словам Криклия, это начнется уже в этом году, будут запускать концессионные конкурсы.

«Мы планируем сейчас киевский с винницким вокзалом. Потом у нас Николаев, Днепр, Харьков и Чоп. По этим объектам еще изучаем, как лучше их можно скомплектовать в этом формате 1+1. Возможно, Чоп будет идти в паре со Львовом, потому что это более логично, учитывая локацию», — заявил он.

Также министр объяснил, почему государственные аэропорты оставляют вне передачи в концессию. По его словам, Украина не хотела бы их «дешево отдавать».

«Поэтому по тем концессионным проектам, государственным аэропортам мы взяли паузу до периода, когда авиация возобновится. Относительно региональных аэропортов, которые на балансе облсоветов — там другая ситуация», — отметил Криклий, добавив, что они также должны находить постоянного стратегического партнера.

По материалам РБК-Украина
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