Перечень карантинных ограничений на всей территории Украины (инфографика)

24 января в Украине завершился усиленный карантин. Отныне и до 28 февраля действуют те же ограничения, что и в декабре прошлого года.

Об этом напоминают в Минюсте.

Напомним, в НБУ предварительно оценили потери ВВП Украины от усиленного карантина в январе-2021 в 0,2%. «По локдауну, который ожидается в январе. Список карантинных ограничений не такой строгий, как мы видели весной, поэтому, по нашим оценкам, новые ограничения приведут к потере около 0,2 п.п. годового ВВП в следующем году. Мы, опять же, будем смотреть, как будет развиваться ситуация с пандемией», — заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Справка Finance.ua:

Введение карантина выходного дня не спасет украинскую экономику от локдауна. Такое мнение высказал эксперт Экономической дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По результатам исследования, наибольшие потери во время карантина в Украине понесли микропредприятия. Эпидемия и карантинные меры поставили на грань закрытия каждое шестое микропредприятие и каждое десятое малое предприятие. Значительные потери понесли 40% предприятий микро- и малого бизнеса и 35% средних предприятий.