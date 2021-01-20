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Opel официально презентовал легкий электрический фургон (фото)

Opel официально презентовал легкий электрический фургон (фото)

Компания Opel официально презентовала электрический фургон Combo.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Так, Opel Combo-e (Vauxhall Combo-e в Великобритании) получил один электромотор с отдачей в 134 лошадиные силы и 260 ньютон-метров крутящего момента. Питание обеспечивает аккумулятор на 50 киловатт-часов, размещенный под полом между осями.

В такой конфигурации электрический фургончик способен разгоняться от 0 до 100 километров в час за 11,2 секунды, а максимальная скорость составляет 130 километров в час. Блок аккумулятора обеспечивает Combo-e пробег на одном заряде в 275 километров (WLTP), а его зарядка с нуля до 80 процентов, от станции мощностью в 100 киловатт, займет около 30 минут.


Фото: nt-media.opel.com

Дилеры будут предлагать Combo-e в двух кузовных версиях. Самый доступный вариант имеет длину 4,4 метра, колесную базу 2 785 миллиметров и багажник длиной 3 090 миллиметров. Объем грузового отсека такой версии составляет 3,8 кубических метра, грузоподъемность – до 800 кг и максимальную массу прицепа в 750 килограммов.

Вторая версия имеет длину 4,75 метра, колесную базу в 2 975 миллиметров, длину багажного отсека 3 440 миллиметров и объем нагрузки 4,4 кубометра.


Фото: nt-media.opel.com

В оснащение Opel Combo-e входят Android Auto и Apple CarPlay, основные функции безопасности, среди которых мониторинг усталости водителя, предупреждение о столкновении с пешеходом спереди, автоматическое экстренное торможение и распознавание дорожных знаков. Камера заднего вида является опцией, вместе с такими вещами, как 8-дюймовый сенсорный дисплей, индикатор перегрузки или система Flank Guard, которая использует датчики для облегчения маневрирования в местах с ограниченным пространством. Цены будут объявлены ближе к началу продажи.

По материалам ТСН
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