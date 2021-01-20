За 2020 год в «зеленые» проекты инвестировали 1,2 миллиарда евро

«Зеленая» энергетика привлекла более 1,24 млрд евро инвестиций в Украину в 2020 году даже в сложные времена пандемии.

Об этом сообщает Госэнергоэффективности.

В частности, в прошлом году 46 млн евро инвестировано в проекты по энергоэффективности через программу «теплых кредитов» (35 млн евро кредитов) и энергосервис (122 ЭСКО-договора на сумму 11 млн евро).

1,2 млрд евро вложено в 1,6 ГВт новых мощностей, генерирующих электроэнергию из возобновляемых источников, а именно – установлено:



1169 МВт – это солнечные электростанции;

226 МВт – СЭС в частных домохозяйствах ( СЕС д);

144 МВт – ветроэлектростанции;

22 МВт – электростанции на биомассе;

10 МВт – электростанции на биогазе;

3 МВт – объекты малой гидроэнергетики.

За год около 8 тыс. семей перешли на солнечные панели. Таким образом, на начало 2021 года таких семей уже почти 30 000. Общая мощность всех СЕСд – 780 МВт.

В общем, «зеленые» проекты способствуют решению вопросов энергообеспечения общин и стимулируют экономические процессы, создавая рабочие места, активизируя бизнес, пополняя бюджеты разных уровней.

В целом, общая мощность возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт.

Справка Finance.ua: