За 2020 год в «зеленые» проекты инвестировали 1,2 миллиарда евро

«Зеленая» энергетика привлекла более 1,24 млрд евро инвестиций в Украину в 2020 году даже в сложные времена пандемии.
Об этом сообщает Госэнергоэффективности.
В частности, в прошлом году 46 млн евро инвестировано в проекты по энергоэффективности через программу «теплых кредитов» (35 млн евро кредитов) и энергосервис (122 ЭСКО-договора на сумму 11 млн евро).
1,2 млрд евро вложено в 1,6 ГВт новых мощностей, генерирующих электроэнергию из возобновляемых источников, а именно – установлено:
За год около 8 тыс. семей перешли на солнечные панели. Таким образом, на начало 2021 года таких семей уже почти 30 000. Общая мощность всех СЕСд – 780 МВт.
В общем, «зеленые» проекты способствуют решению вопросов энергообеспечения общин и стимулируют экономические процессы, создавая рабочие места, активизируя бизнес, пополняя бюджеты разных уровней.
В целом, общая мощность возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт.
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