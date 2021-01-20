Украинцы могут въезжать в Польшу без карантина

Правительство Польши издало распоряжение об отмене обязательного десятидневного карантина для приезжающих из-за границы. Для этого им нужно иметь при себе подтверждение отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного в течение 48 часов перед пересечением границы.
Об этом сообщает TVP.Info.
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Как сообщается, тест должен проводиться в течение 48 часов после пересечения границы. Это означает, что тест необходимо проводить за рубежом. Новые правила в стране применяются с 23 января.
Ранее действовал обязательный 10-дневный карантин после возвращения в Польшу (за небольшим исключением) для людей, пересекающих внешнюю границу ЕС, а также для тех, кто путешествует общественным транспортом (в том числе поездом или самолетом). Сейчас правительство отменило это требование.
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