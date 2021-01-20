В мире растут продажи бриллиантов - Bloomberg

В мире наблюдается стремительное восстановление продаж бриллиантов после нескольких лет стагнации. Об этом информирует Bloomberg.

В частности, горнодобывающая компания De Beers планирует подписать контракт на 600 миллионов долларов по поставке сырого алмазного сырья. По информации источников агентства, сделка может стать крупнейшим аукционом алмазного сырья за последние три года. Отмечается, что спрос не упал, даже несмотря на то, что De Beers повысил цены на 5%.

В конце прошлого года наблюдалось восстановление спроса на двух ключевых рынках – в США и Китае.

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Ожидается сохранение тенденции относительно равного спроса на алмазное сырье и в первом квартале этого года. Следовательно, участники рынка будут пытаться пополнить запасы, которые опустели из-за новогодне-рождественских праздников в Европе и предстоящего Нового года в Китае.

Как отмечают Bloomberg, помогла отрасли пандемия. До 2020 года люди тратили средства на путешествия, рестораны, покупки. Однако карантинные ограничения вынужденно изменили предпочтения потребителей, и они стали больше тратиться на бриллианты.

В то же время в Bloomberg отмечают, что пока нет уверенности, что нынешний бум в этой отрасли будет устойчивым, ведь некоторые участники рынка опасаются обвала в 2021 году.

Отмечается, что годовой спрос на драгоценные украшения на протяжении пяти лет держался на почти одном уровне – 80 миллиардов долларов. В агентстве добавляют, что на фоне вакцинации в мире другие дорогие покупки снова постепенно становятся доступными, а значит – есть риск возврата к прежней стагнации на рынке.