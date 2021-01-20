Количество выплат пострадавшим в ДТП уменьшилось на 10,6% в 2020 году - МТСБУ (инфографика)

МТСБУ в 2020 г. выплатило пострадавшим в дорожно-траспортных происшествиях из Фонда защиты пострадавших более 215,7 млн грн.

Об этом говорится в сообщении МТСБУ.

Общее количество выплат составило 6 464 шт.

Количество выплат по сравнению с показателями предыдущего года уменьшилось на 10,6%, сумма выплат осталась практически неизменной.

Уменьшение количества выплат произошло исключительно за счет существенного уменьшения выплат за СК-банкротов и компании, которые ушли с рынка ОСАГО, не выполнив обязательств перед пострадавшими в ДТП.

Сама существенная статья. Выплаты за владельцев необеспеченных транспортных средств (которые стали виновниками ДТП, не имея действующего полиса ОСАГО).



Инфографика МТСБУ

Данные за 2020 г. — МТСБУ осуществило 4 090 таких выплат на общую сумму 148,8 млн грн если сравнить с прошлым годом, то количество выросло на 28,3%, сумма — на 34,9%.



Инфографика МТСБУ

Существенная и постоянно растущая статья выплат по ФЗП МТСБУ — выплаты за водителей льготных категорий. В 2020 г. осуществлено рекордное количество таких выплат — 1 168 шт. это +18% к показателям прошлого года.

За последние 5 лет выплаты за незастрахованных выросли в 2,5 и 3,5 раза по количеству и суммам соответственно, тогда как в целом количество и сумма выплат из гарантийного фонда Бюро возросли лишь в 1,3 и 1,8 раза.



Инфографика МТСБУ

Справка Finance.ua:

МТСБУ за счет средств Фонда защиты пострадавших возмещает ущерб в случае его причинения:

транспортным средством, владелец которого не застраховал свою гражданско-правовую ответственность, кроме ущерба, причиненного необеспеченному ТС;

неустановленным транспортным средством, кроме ущерба, причиненного имуществу и окружающей природной среде;

транспортным средством, которое вышло из владения владельца в результате противоправных действий другого лица;

транспортным средством, которым управляют: участники боевых действий; пострадавшие участники Революции Достоинства и лица с инвалидностью вследствие войны; лица с инвалидностью I группы, которые лично управляют принадлежащими им транспортными средствами; лица, управляющие транспортным средством, принадлежащим инвалиду I группы, в его присутствии.

в случае недостаточности средств и имущества страховщика-участника МТСБУ , который признан банкротом и/или ликвидирован, для выполнения его обязательств по договору ОСАГО .