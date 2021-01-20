Количество выплат пострадавшим в ДТП уменьшилось на 10,6% в 2020 году - МТСБУ (инфографика)

МТСБУ в 2020 г. выплатило пострадавшим в дорожно-траспортных происшествиях из Фонда защиты пострадавших более 215,7 млн грн.
Об этом говорится в сообщении МТСБУ.
Общее количество выплат составило 6 464 шт.
Количество выплат по сравнению с показателями предыдущего года уменьшилось на 10,6%, сумма выплат осталась практически неизменной.
Уменьшение количества выплат произошло исключительно за счет существенного уменьшения выплат за СК-банкротов и компании, которые ушли с рынка ОСАГО, не выполнив обязательств перед пострадавшими в ДТП.
Сама существенная статья. Выплаты за владельцев необеспеченных транспортных средств (которые стали виновниками ДТП, не имея действующего полиса ОСАГО).
Инфографика МТСБУ
Данные за 2020 г. — МТСБУ осуществило 4 090 таких выплат на общую сумму 148,8 млн грн если сравнить с прошлым годом, то количество выросло на 28,3%, сумма — на 34,9%.
Инфографика МТСБУ
Существенная и постоянно растущая статья выплат по ФЗП МТСБУ — выплаты за водителей льготных категорий. В 2020 г. осуществлено рекордное количество таких выплат — 1 168 шт. это +18% к показателям прошлого года.
За последние 5 лет выплаты за незастрахованных выросли в 2,5 и 3,5 раза по количеству и суммам соответственно, тогда как в целом количество и сумма выплат из гарантийного фонда Бюро возросли лишь в 1,3 и 1,8 раза.
Инфографика МТСБУ
МТСБУ за счет средств Фонда защиты пострадавших возмещает ущерб в случае его причинения:
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