Инженеры разработали прозрачную солнечную панель для смартфонов

Корейские ученые из Инчхонского национального университета сделали первый, по их словам, полностью прозрачный солнечный элемент. По словам инженеров, его можно применить в конструкции смартфонов для получения дополнительной энергии.
В новом исследовании профессор Джундонг Ким описывает новаторский метод, касающийся слоя гетероперехода солнечной ячейки. Согласно исследованию, благодаря комбинации полупроводников из оксида никеля и диоксида титана был создан эффективный и полностью прозрачный солнечный элемент, сообщает ScienceDirect.
Диоксид титана (TiO2), который является эффективным полупроводником, в настоящее время используется в технологии солнечных батарей. Он эффективен, нетоксичен и экологически чист, а также в изобилии имеется на Земле. Оксид никеля (NiO), с другой стороны, также является полупроводником с высокими характеристиками оптической прозрачности. Сочетание этих двух элементов позволяет создавать прозрачные солнечные панели, которые при этом экологичные и простые в использовании.
На солнечную энергию неизменно возлагаются наибольшие надежды в вопросе перехода на возобновляемые источники энергии. Поэтому многие ученые работают в этой области. За последние годы солнечная энергия стала более доступной и экологически чистой, растет и коэффициент преобразования ультрафиолетового излучения в электричество.
Однако современные солнечные элементы ограничены возможностью их повседневного использования из-за непрозрачности. Солнечные панели можно увидеть только на крышах, в отдаленных районах и в местах, скрытых от глаз общественности. Джундонг Ким возлагает большие надежды на свое исследование – по словам ученого, уникальные свойства прозрачных фотоэлектрических элементов открывают для них широкий спектр применений.
Полностью прозрачные панели в будущем удастся использовать в окнах домов и даже в мобильных телефонах. Впрочем, о коммерциализации говорить рано, поскольку эффективность преобразования энергии исследуемых панелей составила 2,1%.
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