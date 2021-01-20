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Инженеры разработали прозрачную солнечную панель для смартфонов

Инженеры разработали прозрачную солнечную панель для смартфонов

Корейские ученые из Инчхонского национального университета сделали первый, по их словам, полностью прозрачный солнечный элемент. По словам инженеров, его можно применить в конструкции смартфонов для получения дополнительной энергии.

В новом исследовании профессор Джундонг Ким описывает новаторский метод, касающийся слоя гетероперехода солнечной ячейки. Согласно исследованию, благодаря комбинации полупроводников из оксида никеля и диоксида титана был создан эффективный и полностью прозрачный солнечный элемент, сообщает ScienceDirect.

Диоксид титана (TiO2), который является эффективным полупроводником, в настоящее время используется в технологии солнечных батарей. Он эффективен, нетоксичен и экологически чист, а также в изобилии имеется на Земле. Оксид никеля (NiO), с другой стороны, также является полупроводником с высокими характеристиками оптической прозрачности. Сочетание этих двух элементов позволяет создавать прозрачные солнечные панели, которые при этом экологичные и простые в использовании.

На солнечную энергию неизменно возлагаются наибольшие надежды в вопросе перехода на возобновляемые источники энергии. Поэтому многие ученые работают в этой области. За последние годы солнечная энергия стала более доступной и экологически чистой, растет и коэффициент преобразования ультрафиолетового излучения в электричество.

Однако современные солнечные элементы ограничены возможностью их повседневного использования из-за непрозрачности. Солнечные панели можно увидеть только на крышах, в отдаленных районах и в местах, скрытых от глаз общественности. Джундонг Ким возлагает большие надежды на свое исследование – по словам ученого, уникальные свойства прозрачных фотоэлектрических элементов открывают для них широкий спектр применений.

Полностью прозрачные панели в будущем удастся использовать в окнах домов и даже в мобильных телефонах. Впрочем, о коммерциализации говорить рано, поскольку эффективность преобразования энергии исследуемых панелей составила 2,1%.

По материалам Телеканал 24
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