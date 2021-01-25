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В прошлом году Украину посетили туристы из более 190 стран мира

В прошлом году Украину посетили туристы из более 190 стран мира

В 2020 году в Украину прибыли 3,4 млн туристов из 192 стран мира, в то время как украинцы совершили путешествие в 123 стран.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«В прошлом году наши соотечественники совершили путешествие в 123 стран мира. Всего за границу, даже несмотря на карантин, смогли попасть более 11 млн 250 тыс. граждан Украины», — говорится в сообщении.

Наиболее посещаемыми стали для наших земляков три страны, граничащие с Украиной:

  • на первом месте Республика Польша — около 4 млн;
  • на втором — Венгрия — 1 млн 635 тыс.;
  • на третьем — РФ — 1 млн граждан Украины.

Среди лидеров прошлого года были также такие страны как Турция, где побывали 965 тысяч украинцевй, и Египет — 730 тысяч.

Много украинцев ездили в Румынию — более 626 тыс., Беларусь — 496 тыс., Словакию — 336 тыс., Молдову — 328 тыс., Германию — 222 тыс. и ОАЭ — 100 тыс. человек.

Популярной для украинцев стала также Австрия, куда совершили свое путешествие 68 тыс. наших соотечественников. Не менее интересными были: Италия — почти 60 тыс., Испания — 53,5 тыс., Великобритания — 44,5 тыс., Болгария — 42 тыс., Израиль — 41 тыс., Грузия — 33,6 тыс., Греция — 26,5 тыс., Дания — 24 тыс., Катар — около 20 тыс. и Доминиканская Республика — 14,5 тыс. человек.

В такие Балканские страны как Черногория, Хорватия и Албания ездили 23 тыс., 16,2 тыс. и 12 тыс. украинцев соответственно.

Также для наших соотечественников интересными стали Литва, где побывали 33 тыс., Латвия — 19,5 тыс. и Финляндия — почти 10 тыс. украинцев.

«А вот иностранцев в Украину в прошлом году прибыло почти втрое меньше — примерно 3,4 млн. Гости к нам пожаловали из 192 стран мира», — сообщают в ГПСУ.

Больше всего в Украину приезжало опять же из стран, граничащих с нашим государством. И здесь лидерами стали граждане Молдовы — 933 тыс., Беларуси — 463,5 тыс., РФ -390 тыс., Польши — 272 тыс., Румынии — 229 тыс. и Венгрии — 217 тыс. А также Турции — 149 тыс., Германии — 74 тыс., Израиля — 57 тыс. и США — 42 тыс.

Кроме того, в Украину приезжали 34,5 тыс. Граждан Великобритании, около 30 тысяч граждан Литвы, 26 тыс. — Азербайджана, более 25 тыс. — Италии, 23 тыс. — Индии, 22,5 тыс. — Грузии, более 22 тысяч — Болгарии, почти 21 тыс. — Сербии.

А из таких стран как Чехия, Латвия, Китай, Египет, Узбекистан и Армения в Украине побывало от 10 до 20 тыс. путешественников.

Подавляющее большинство иностранцев находились в Украине с частной и туристической целью, а 70 тысяч человек следовали через нашу страну транзитом.

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По материалам Finance.UA
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