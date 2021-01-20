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Кипр первым в ЕС откроет границы для украинцев

Кипр первым в ЕС откроет границы для украинцев

Республика Кипр стала первым государством ЕС, объявившим о разрешении для въезда для украинских туристов после своего полного закрытия во время второй волны эпидемии коронавируса.

Об этом говорится в разъяснении министерства туризма этой страны.

Кипр определил перечень из 56 стран, которые подпадают под открытие границ. Это все государства ЕС и Европейской экономической зоны; государства из общего «зеленого списка» ЕС с низким уровнем заболеваемости, а также Украина, Россия, Беларусь, Великобритания, Израиль, Египет, Иордания, Ливан, ОАЭ и Саудовская Аравия независимо от их текущего эпидемического состояния.

Сейчас иностранцы могут въезжать на Кипр при условии, если остаются на 14-дневную изоляцию по прибытии. Это делает практически невозможными туристические поездки. И начиная с 1 февраля Кипр планирует постепенно снимать это ограничение для жителей 56 названных государств. Точный график снятия требования по самоизоляции не оглашается, но Кипр гарантирует, что не позднее 1 марта граница для украинцев будет открыта.

«В любом случае, неизменным остается наше обязательство, что с 1 марта 56 вышеупомянутых стран будут перемещены из „серой“ категории (для которой действует требование самоизоляции) и будут перемещаться только между „зеленой“, „оранжевой“ и „красной“ категориями (для которой самоизоляция не требуется)», — говорится в разъяснении министерства.

Цвет категории, к которой будет отнесена Украина, зависит от текущей эпидемической ситуации в нашем государстве, и будет определять обязательность тестирования на въезде на Кипр. По подсчетам «Европейской правды», исходя из критериев, сейчас Украина попала бы в красную категорию. Это означает, что турист должен сдать ПЦР-тест за не позднее 72 часов до вылета, а потом еще один тест, по прилете. Оба теста оплачиваются за счет туриста, стоимость и порядок тестирования на Кипре пока не уточняется.

В случае улучшения ситуации в Украине будет отменено требование сначала второго, затем первого теста и останется выборочное тестирование за счет кипрского правительства.

В случае, если турист заболеет Covid-19, оплату лечения берет на себя правительство Кипра.

По материалам Економічна Правда
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