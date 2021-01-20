Nissan презентовала офис на колесах для удаленной работы (видео)

Автомобильная компания Nissan представила новую концепцию Caravan NV350 Office Pod, которая представляет собой настоящий офис на колесах.
Внутри фургона находится кресло, стол и все остальные атрибуты, которые более привычно видеть дома или в офисе, но никак не в автомобиле. Поэтому такая модель авто отлично подходит для удаленных сотрудников.
В частности, в салоне располагается секция с рабочим местом, пол имеет удобное мягкое ковровое покрытие, а на окнах находятся жалюзи, позволяющие создать нужную атмосферу.
В комплекте идет качественное кресло Herman Miller Cosm и антибактериальная ультрафиолетовая лампа. При этом рабочее место управляется через специальное приложение, а для любителей природы предусмотрены шезлонги и зонтик.
В Nissan заявляют, что одним нажатием можно выдвинуть офисную секцию из задней двери.
Caravan NV350 Office Pod гораздо меньше обычных домов на колесах, поэтому в нем нет кровати, умывальника и многих других атрибутов.
О планах коммерциализации новой концепции ничего не известно.
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