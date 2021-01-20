Межбанк: что приготовил последний понедельник января

Последний понедельник января на валютном рынке пройдет под воздействием нескольких основных факторов:

1) Начало периода основных выплат НДС экспортерам. Традиционно это работает против гривны, так как, получив гривну от государства — экспортеры становятся менее сговорчивы по курсу на межбанке и не торопятся «задешево» продавать валюту. Снижение предложения в сочетании с сохранением спроса и спекулятивными раскачками курса в течение дня — играет против нацвалюты на торгах;

2) Приближение отчетной даты и активизация клиентов по закрытию всех своих валютных и гривневых обязательств в конце месяца. Компании будут спешить закрыть свои сделки на первое число, а сокращение с сегодняшнего дня карантинных ограничений только усилит эту тенденцию и отразится на статистике торгов. По нашим расчетам объем операций 25 января составит $ 160−190 млн при совершении до 460−510 сделок;

3) Завтрашний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Как местные, так и иностранные инвесторы сейчас достаточно активны на первичном и вторичном рынке ОВГЗ. Последние аукционы проходили успешно для чиновников и в этот вторник они также выставляют привлекательные для покупателей бумаги. Часть иностранцев уже с сегодняшнего дня будет концентрировать гривну под предстоящий аукцион и станет постепенно продавать валюту в необходимых для этого объемах. Ключевое для нерезидентов в этой ситуации — доходность облигаций и курс, по которому они будут заходить на этот рынок и котировки, по которым они затем будут фиксировать свои результаты в валюте. Поэтому, если иностранцы решат, что сегодняшний курс межбанка их устраивает — мы увидим Ситибанк с продажей валюты под их операции;

4) Действия НБУ. На прошлой неделе Нацбанк не выходил на межбанк с интервенциями и постарается делать это в крайних случаях и в эти дни. Только в случае активных колебаний на рынке в связи с серьезными перекосами спроса и предложения — регулятор выйдет на торги. А в основном при скачках курса продажей недостающей валюты займется Укргазбанк.

Котировки межбанка, по нашему прогнозу 25 января будут в пределах: доллар — коридор 28,05−28,30 грн, евро — коридор 34,07−34,42 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 28,14 / 28,16

евро — 34,25 / 34,27

Курсы валют на Межбанке

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