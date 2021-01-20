Япония представила космическую ракету нового поколения

Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) представило первую и вторую ступени ракеты Н3, которая станет следующей основной ракетой страны.
Об этом сообщает NHK.
JAXA и компания Mitsubishi Heavy Industries занимаются разработкой ракеты, которая заменит действующую ракету Н2А.
Диаметр ступеней новой ракеты составляет 5,2 м.
Она больше своей предшественницы, что позволит выводить на орбиту грузы м большей массой. Сама ракета выпускается на заводе компании Mitsubishi в префектуре Айти в центральной части Японии.
Фото: NHK
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