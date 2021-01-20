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В США сорвали джек-пот в $1 млрд

В США сорвали джек-пот в $1 млрд

22 января в американском штате Мичиган зафиксирован второй по величине джек-пот в национальной лотерее Mega Millions, обеспечивающий его владельцу выигрыш в $1,05 млрд.

Как сообщается в официальном пресс-релизе Mega Millions, был единственный билет, который угадал все шесть номеров, выпавших 22 января — белые шары 4, 26, 42, 50 и 60, а также золотой Mega Ball 24.

При этом победитель лотереи после уплаты всех налогов и сборов получит наличными $776,6 млн.

Самый крупный джек-пот Mega Millions в $1,53 млрд сорвал житель Северной Каролины 23 октября 2018 года.

В Mega Millions добавили, что следующий розыгрыш состоится 26 января и его джек-пот установлен на минимальном значении в $20 млн.

По материалам Дело
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