Межбанк: благоприятный день для гривны

Похоже, валютный и ресурсный рынки уже окончательно отыграли новость о сохранении Нацбанком учетной ставки на том же уровне 6% годовых, а других особых новостных “возбудителей” сегодня не было. Поэтому межбанк вошел в свой обычный пятничный ритм с постепенным снижением активности перед выходными.
С переменным успехом, но все же позитивно для гривны. Предложение оказалось выше спроса и за день доллар просел с 28,19/28,21 до 28,14/28,16 гривен, а котировки евро почти не изменились и сессия 22 января по евровалюте завершилась уровнем 34,2520/34,2763. НБУ на рынок не выходил.
Ход торгов:
Предложение превышало спрос и доллар с утренних 28,19/28,21 гривен к 11 часам подешевел до 28,16/28,18 гривен, к 12:00 до 28,14/28,16 гривен, а на обед дилеры пошли при котировках 28,135/28,155 гривен. Спекулянты пытались активно “покачать” курс, но это особого успеха не имело. В некоторые моменты и покупатели, и продавцы просто брали паузу и снимали свои заявки, не желая подыгрывать спекулянтам.
В итоге, почти до окончания активной фазы торгов котировки находились в пределах уровня 28,135/28,155 гривен за доллар. Но ближе к 15 часам нервы у нескольких покупателей не выдержали и они почти одновременно стали выходить на межбанк со своими основными суммами. Это ненадолго вздернуло котировки до 28,15/28,17 гривен к 15 часам и до 28,155/28,175 гривен и выше к 16:00. Но затем покупателей уже не осталось и зазевавшиеся продавцы уже были вынуждены опуститься до уровня 28,14/28,16 к концу сессии.
Главные события 22 января на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,15 / 28,17
евро – 34,22/ 34,25
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2175 / 1,2176
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