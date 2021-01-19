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Лучшие украинские IT компании - разработчики игрового софта

Лучшие украинские IT компании - разработчики игрового софта

IT бизнес: как украинцы зарабатывают в 2021 году

Основной причиной стремительных темпов роста в этом секторе экономики считается возможность получить высокие прибыли в твердой валюте, добиваясь одновременно с этим, высокой капитализации созданной компании.

В дальнейшем у собственников таких компаний появляется возможность продать раскрученный бизнес мировым гигантам it индустрии, или участвовать на партнерском уровне в разработке успешных коммерческих продуктов.

Украинский онлайн бизнес

Из числа наиболее успешных украинских it компаний особенный интерес благодаря достигнутым коммерческим показателям следует выделить компании, занимающиеся разработкой игрового софта для крупнейших онлайн казино.

В их числе украинское представительство компании Playtech, создающее игровые симуляторы для таких известных в мире казино и букмекерских платформ, как:

  • William Hill;
  • Netplay;
  • Betfred;
  • Mansion;
  • Bet365.

Разработчик онлайн автоматов Евоплей

Еще одним из лидеров среди украинских IT компаний считается EVOPLAY. Это ведущий в стране разработчик, создающий игровые автоматы под собственным брендом. Общий штат специалистов компании составляет 1500 человек. В основном отделы компании создают бесплатные игровые автоматы

Где взять инвестиции для создания компании

У каждой из вышеперечисленных компаний собственная история достигнутого успеха. Но согласно фактам из открытых источников большинство успешных стартапов начиналось с кооперации в сфере разработок новых софт продуктов.

Свой стартовый капитал новички, затем добившиеся успеха, заработали, выполняя заказы более крупных и успешных компаний, или купив франшизу на потенциально выгодный интеллектуальный продукт.

Добившись успеха, и заслужив авторитет, молодые it компании обычно используют краудфандинговые схемы в качестве инвестиционных ресурсов для вывода на рынок новой онлайн игры, прибыль от которой затем будет поделена среди всех доноров проекта.

Где черпать идеи для создания компаний?

Одним из самых мощных источников для генерации новых перспективных идей для стартапов в индустрии азарта следует считать анализ поисковых запросов пользователей по теме игры, или азартные развлечения. Это наиболее объективный индикатор в начальной фазе развития стартапа.

Хорошо известна история одного из известных сегодня в мире провайдеров игровых аппаратов. Вместо маркетинговых исследований будущий разработчик популярных слотов для платформ онлайн казино начал осваивать карьеру гэмблера, начиная играть в демо игры.

Это занятие в дальнейшем помогло ему создать более 50 игровых симуляторов для казино. Разработанные им новые игровые автоматы оказались идеально адаптированными в соответствии с предпочтениями и ожиданиями гемблеров.

По материалам goxbet2
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