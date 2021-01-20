Инсайдер назвал характеристики и цену iPhone SE Plus

В прошлом году Apple выпустила не только флагманские смартфоны, но и более доступную модель под названием iPhone SE (2020). И хотя компания не анонсировала дальнейшего расширения этой серии фирменных аппаратов, сетевые информаторы уже заявили, что новому «бюджетнику» — быть, и опубликовали его ожидаемые спецификации, пишет bizua.org
По данным Twitter-инсайдера Apple Lab, компания занимается разработкой модели iPhone SE Plus, презентация которой может состояться уже во второй половине 2021 года. При этом гаджет будет дороже своего предшественника.
Устройству приписывают 6,1-дюймовый IPS-дисплей, фронтальную камеру с разрешением 7 Мп и 12-мегапиксельный основной датчик. Новинка будет на платформе Apple AA14 Bionic.
По заявлению информатора, смартфон обзаведется аппаратным сканером отпечатков пальцев Touch ID, встроенным в кнопку Home, и корпусом с классом защиты IP67.
Стартовая цена модели предположительно составит $ 499 / € 589 в зависимости от региона. Сама Apple, как и обычно в таких случаях, заявление инсайдера не прокомментировала.
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