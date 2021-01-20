0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 39 0

Инсайдер назвал характеристики и цену iPhone SE Plus

Инсайдер назвал характеристики и цену iPhone SE Plus

В прошлом году Apple выпустила не только флагманские смартфоны, но и более доступную модель под названием iPhone SE (2020). И хотя компания не анонсировала дальнейшего расширения этой серии фирменных аппаратов, сетевые информаторы уже заявили, что новому «бюджетнику» — быть, и опубликовали его ожидаемые спецификации, пишет bizua.org

По данным Twitter-инсайдера Apple Lab, компания занимается разработкой модели iPhone SE Plus, презентация которой может состояться уже во второй половине 2021 года. При этом гаджет будет дороже своего предшественника.

Устройству приписывают 6,1-дюймовый IPS-дисплей, фронтальную камеру с разрешением 7 Мп и 12-мегапиксельный основной датчик. Новинка будет на платформе Apple AA14 Bionic.

По заявлению информатора, смартфон обзаведется аппаратным сканером отпечатков пальцев Touch ID, встроенным в кнопку Home, и корпусом с классом защиты IP67.

Стартовая цена модели предположительно составит $ 499 / € 589 в зависимости от региона. Сама Apple, как и обычно в таких случаях, заявление инсайдера не прокомментировала.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.