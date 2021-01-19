«Сбербанк» хочет взыскать с «Укрзализныци» еще $61,4 млн

Восточный апелляционный хозяйственный суд не удовлетворил апелляционную жалобу «Укрзализныци» и оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции, которым заменили ГП «Донецкая железная дорога» на УЗ в качестве ответчика по делу о взыскании $56,1 млн задолженности и 149 млн гривен пени по кредитным договорам.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 19 января 2021 года.

Отмечается, что 22 декабря 2020 года Хозсуд Киева открыл производство по иску «Сбербанка» к «Укрзализныце» о взыскании $17,25 млн задолженности по начисленным за период с 14.12.2017 по 23.11.2020 и неуплаченным процентам за пользование кредитной линией.

10 декабря 2020 года Верховный Суд отказался рассматривать кассационную жалобу «Укрзализныци» на решения судов, которыми было признано УЗ как правопреемника «Донецкой железной дороги» – должником в исполнительном производстве, в рамках которого Сбербанк взыскивает с «Донецкой железной дороги» $68 млн по договору кредитной линии №70-В/11/66/ЮЛ от 29.12.2011.