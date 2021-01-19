«Сбербанк» хочет взыскать с «Укрзализныци» еще $61,4 млн

Восточный апелляционный хозяйственный суд не удовлетворил апелляционную жалобу «Укрзализныци» и оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции, которым заменили ГП «Донецкая железная дорога» на УЗ в качестве ответчика по делу о взыскании $56,1 млн задолженности и 149 млн гривен пени по кредитным договорам.
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 19 января 2021 года.
Отмечается, что 22 декабря 2020 года Хозсуд Киева открыл производство по иску «Сбербанка» к «Укрзализныце» о взыскании $17,25 млн задолженности по начисленным за период с 14.12.2017 по 23.11.2020 и неуплаченным процентам за пользование кредитной линией.
10 декабря 2020 года Верховный Суд отказался рассматривать кассационную жалобу «Укрзализныци» на решения судов, которыми было признано УЗ как правопреемника «Донецкой железной дороги» – должником в исполнительном производстве, в рамках которого Сбербанк взыскивает с «Донецкой железной дороги» $68 млн по договору кредитной линии №70-В/11/66/ЮЛ от 29.12.2011.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Биткойн упал на 10% на фоне опасений нового пузыря на рынкеВчера, 15:26 - 2020 15
Нужно ли облагать налогом переводы от заробитчан — ответ ГНСВчера, 16:15 - 3368 14
Саудовская Аравия прекращает вакцинацию препаратом PfizerВчера, 22:41 - 15229 7
В сети показали фото необычного купе "Таврия" (фото)13 ч. назад - 5905 4
Украинцы смогут взять жилье в ипотеку под фиксированную ставку 7% — ПарцхаладзеВчера, 21:30 - 3250 3
Саудовская Аравия прекращает вакцинацию препаратом PfizerВчера, 22:41 - 15229 7
В сети показали фото необычного купе "Таврия" (фото)13 ч. назад - 5905 4
Cколько времени необходимо, чтобы накопить на собственное жилье (опрос)7 ч. назад - 4232 2
Украинцы смогут взять жилье в ипотеку под фиксированную ставку 7% — ПарцхаладзеВчера, 21:30 - 3250 3
"Нафтогаз" предложил скидку на газ для населения: названы условия4 ч. назад - 3167
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и БританиюВчера, 11:04 - 316
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причинаПозавчера, 12:35 - 1008 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 1345 5
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 672
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1361