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Показатели ПИИ Украины в 2020 году худшие за последние 20 лет - глава Horizon Capital

Показатели ПИИ Украины в 2020 году худшие за последние 20 лет - глава Horizon Capital

Показатели чистых прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2020 году в Украине худшие за последние 20 лет, в лучшем случае страна не получила приток ПИИ в 2020 году, полагает партнер-учредитель и главный исполнительный директор инвестиционной компании Horizon Capital (Украина) Елена Кошарная.

«Пандемия COVID-19 навредила экономикам стран всего мира, и Украина не стала исключением. В результате пандемии те цифры ПИИ, которые мы видим по стране за девять месяцев 2020 года, — худшие за 20 лет», — сказала она в ходе обсуждения Национальной экономической стратегии до 2030 года в пятницу.

«Чистый отток ПИИ за девять месяцев прошлого года составил $ 400 млн. Если смотреть на третий квартал, ПИИ в капитал, без учета реинвестирования прибыли, составили только $ 4 млн, а суммарное сокращение ПИИ за третий квартал — $ 50 млн. Какими будут показатели за год? Надеемся, что чистые ПИИ уйдут в ноль», — добавила Кошарная.

При этом она добавила, что с целью изменении ситуации бизнес настроен на сотрудничество с украинским правительством.

«Мы все должны действовать для решительного продвижения судебной реформы, поскольку Украина занимает 105-е место среди 141 страны по независимости судебной системы. Мы должны поддержать введение в Украине рынков капитала, товаров и энергетики и запустить механизмы привлечения инвестиций…», — сказала глава Horizon Capital.

При этом Кошарная подчеркнула, что к 30-й годовщине независимости Украины следует поставить цель — внедрить судебную реформу, реформы рынков капитала и инвестиционные реформы.

По материалам Альфа банк
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