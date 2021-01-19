monobank стал участником платежной системы Western Union

monobank стал прямым участником международной платежной системы Western Union.

Об этом сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский.

«Мы наконец-то начинаем работу с системой денежных переводов Western Union», — написал он.

Получение и отправка переводов доступна для всех клиентов с последней версией приложения.

Получение переводов бесплатно и находится в пункте меню «Пополнить свою карту». Валюту выплаты перевода выбирает отправитель. Это может быть гривна, доллар или евро.

Отправка переводов по тарифам системы Western Union и зависит от суммы и страны отправления. Находится в пункте меню «Другие платежи → Срочные переводы».

Ранее в декабре monobank начал работу с получением переводов по системе MoneyGram. У них всё так же как у Western Union, только пока без отправки переводов.

«Мы включили отправку платежей на карты Visa и MasterCard в более чем 50 стран мира… А ещё со следующей недели мы включим получение переводов по системе денежных переводов Ria. Выплата переводов Ria будет происходить так же, как и у других систем переводов, но пока только в долларах или евро. Возможность отправлять переводы MoneyGram и Ria будет реализована в одной из ближайших версий. Короче, у нас получилась „Зима денежных переводов в mono“ — огромное расширение линейки переводов», – резюмировал он.

Подробности по всем новым видам переводов доступны по ссылке.