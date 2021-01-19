monobank стал участником платежной системы Western Union

monobank стал прямым участником международной платежной системы Western Union.
Об этом сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский.
«Мы наконец-то начинаем работу с системой денежных переводов Western Union», — написал он.
Получение и отправка переводов доступна для всех клиентов с последней версией приложения.
Получение переводов бесплатно и находится в пункте меню «Пополнить свою карту». Валюту выплаты перевода выбирает отправитель. Это может быть гривна, доллар или евро.
Отправка переводов по тарифам системы Western Union и зависит от суммы и страны отправления. Находится в пункте меню «Другие платежи → Срочные переводы».
Ранее в декабре monobank начал работу с получением переводов по системе MoneyGram. У них всё так же как у Western Union, только пока без отправки переводов.
«Мы включили отправку платежей на карты Visa и MasterCard в более чем 50 стран мира… А ещё со следующей недели мы включим получение переводов по системе денежных переводов Ria. Выплата переводов Ria будет происходить так же, как и у других систем переводов, но пока только в долларах или евро. Возможность отправлять переводы MoneyGram и Ria будет реализована в одной из ближайших версий. Короче, у нас получилась „Зима денежных переводов в mono“ — огромное расширение линейки переводов», – резюмировал он.
Подробности по всем новым видам переводов доступны по ссылке.
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