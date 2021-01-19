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monobank стал участником платежной системы Western Union

monobank стал участником платежной системы Western Union

monobank стал прямым участником международной платежной системы Western Union.

Об этом сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский.

«Мы наконец-то начинаем работу с системой денежных переводов Western Union», — написал он.

Получение и отправка переводов доступна для всех клиентов с последней версией приложения.

Получение переводов бесплатно и находится в пункте меню «Пополнить свою карту». Валюту выплаты перевода выбирает отправитель. Это может быть гривна, доллар или евро.

Отправка переводов по тарифам системы Western Union и зависит от суммы и страны отправления. Находится в пункте меню «Другие платежи → Срочные переводы».

Ранее в декабре monobank начал работу с получением переводов по системе MoneyGram. У них всё так же как у Western Union, только пока без отправки переводов.

«Мы включили отправку платежей на карты Visa и MasterCard в более чем 50 стран мира… А ещё со следующей недели мы включим получение переводов по системе денежных переводов Ria. Выплата переводов Ria будет происходить так же, как и у других систем переводов, но пока только в долларах или евро. Возможность отправлять переводы MoneyGram и Ria будет реализована в одной из ближайших версий. Короче, у нас получилась „Зима денежных переводов в mono“ — огромное расширение линейки переводов», – резюмировал он.

Подробности по всем новым видам переводов доступны по ссылке.

По материалам Finance.UA
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