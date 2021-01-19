Застройщик ЖК "София Киевская" банкрот: власти обещают помощь инвесторам

В местной власти Софиевской Борщаговки знают о том, что застройщик ЖК «София Киевская» банкрот. Пострадавших инвесторов, если таковые имеются, просят обращаться в сельсовет.
По словам председателя сельсовета Олеся Кудрика, застройщик ЖК «София Киевская» не выполнил обязательств даже перед ними и на сегодня задолжал около 3 млн грн.
«Мы подали иск на 2,9 млн грн, поскольку „София Строй Групп“ (застройщик ЖК „София Киевская“ — ред.) не уплатила долевое участие. И не знаем, уплатит ли. Компания банкрот, ее счета арестованы, причем давно», — сообщил Кудрик.
Самого застройщика Сергея Скуратовского председатель сельсовета в последний раз видел четыре года назад.
«Раньше он активно занимался этой компанией. Года четыре назад мы общались, сейчас нет», — уточнил Кудрик.
Сергей Скуратовский — бывший Председатель
УНН пообщался также с местным депутатом Александром Демочко, в округе которого строится ЖК «София Киевская». Он рассказал, что узнал о проблеме застройщика из СМИ, но тоже готов помогать инвесторам.
«Ситуация, сложившаяся там — вероятное нарушение законодательства по сотрудничеству с инвесторами и недобросовестный застройщик — я слышал в течение последних нескольких недель от СМИ. Однозначно будем с этим разбираться. Есть сигналы и я уверен, что люди, которые меня знают в округе — будут ко мне обращаться и просить содействия в этой ситуации», — говорит он.
Демочко напоминает, что инвесторы в Украине совсем не защищены законодательством. А здесь, напомним, речь идет о человеке, который сам это законодательство принимал, возглавляя профильный Комитет парламента.
«К сожалению, законодательство в Украине, как мы видим на практике, не защищает инвесторов должным образом. Крайний всегда инвестор, гражданин. И так во всем. Риски инвестирования никто не покрывает. Лично я буду разбираться в этой ситуации и если буду видеть возможность влияния — я это сделаю. Нужно разобраться, как местное самоуправление может повлиять», — подчеркнул Демочко.
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