Застройщик ЖК "София Киевская" банкрот: власти обещают помощь инвесторам

В местной власти Софиевской Борщаговки знают о том, что застройщик ЖК «София Киевская» банкрот. Пострадавших инвесторов, если таковые имеются, просят обращаться в сельсовет.

По словам председателя сельсовета Олеся Кудрика, застройщик ЖК «София Киевская» не выполнил обязательств даже перед ними и на сегодня задолжал около 3 млн грн.

«Мы подали иск на 2,9 млн грн, поскольку „София Строй Групп“ (застройщик ЖК „София Киевская“ — ред.) не уплатила долевое участие. И не знаем, уплатит ли. Компания банкрот, ее счета арестованы, причем давно», — сообщил Кудрик.

Самого застройщика Сергея Скуратовского председатель сельсовета в последний раз видел четыре года назад.

«Раньше он активно занимался этой компанией. Года четыре назад мы общались, сейчас нет», — уточнил Кудрик.

Сергей Скуратовский — бывший Председатель Комитета ВР по вопросам строительства. Ему принадлежат две компании, которые строят ЖК «София Киевская»: «Укрполискорм» и «София Строй Групп». Но «Укрполискорм» уже официально банкрот и в процессе ликвидации, а «София Строй Групп» — спрятана в оффшорах Панамы и, как говорит Кудрик, тоже банкрот.

УНН пообщался также с местным депутатом Александром Демочко, в округе которого строится ЖК «София Киевская». Он рассказал, что узнал о проблеме застройщика из СМИ, но тоже готов помогать инвесторам.

«Ситуация, сложившаяся там — вероятное нарушение законодательства по сотрудничеству с инвесторами и недобросовестный застройщик — я слышал в течение последних нескольких недель от СМИ. Однозначно будем с этим разбираться. Есть сигналы и я уверен, что люди, которые меня знают в округе — будут ко мне обращаться и просить содействия в этой ситуации», — говорит он.

Демочко напоминает, что инвесторы в Украине совсем не защищены законодательством. А здесь, напомним, речь идет о человеке, который сам это законодательство принимал, возглавляя профильный Комитет парламента.

«К сожалению, законодательство в Украине, как мы видим на практике, не защищает инвесторов должным образом. Крайний всегда инвестор, гражданин. И так во всем. Риски инвестирования никто не покрывает. Лично я буду разбираться в этой ситуации и если буду видеть возможность влияния — я это сделаю. Нужно разобраться, как местное самоуправление может повлиять», — подчеркнул Демочко.