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5 нюансов гибкого режима рабочего времени

5 нюансов гибкого режима рабочего времени

Гибкий режим рабочего времени всегда традиционно ассоциировался с большей свободой наемных работников. Однако с наступлением пандемии COVID-19 применение такого графика стало объективной необходимостью.

Об этом сообщает Государственный центр занятости

Под гибким режимом рабочего времени понимается форма организации труда, которой допускается установление режима работы, отличающегося от определенного правилами внутреннего трудового распорядка, при условии соблюдения установленной дневной, недельной или на определенный учетный период (две недели, месяц и т. п) нормы продолжительности рабочего времени.

5 нюансов гибкого режима рабочего времени:

1). По согласованию между работником и работодателем для работника может устанавливаться гибкий режим рабочего времени на определенный срок или бессрочно — как при приеме на работу, так и впоследствии. Это может быть фиксированное время или переменное время.

2). Существует специфика учета гибкого режима рабочего времени:

  • фиксированное время, в течение которого работник обязательно должен присутствовать на рабочем месте и выполнять свои должностные обязанности;
  • переменное время, в течение которого работник по своему усмотрению определяет периоды работы в пределах установленной нормы продолжительности рабочего времени;
  • время перерыва для отдыха и питания. Работник часть рабочего времени находится на территории предприятия (учреждения, организации) с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка, а другую — определяет по своему усмотрению. При таких условиях предусмотрена только обязанность работать в течение установленного количества рабочих часов, например, 8 часов в день, или в общей сложности 40 часов в неделю.

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3). Гибкий режим рабочего времени предусматривает распространение гарантий относительно времени отдыха. В условиях ГРРВ продолжительность рабочего времени не может превышать 12 часов в сутки. При этом максимальная суммарная продолжительность рабочего времени в сутки для женщин с детьми должна быть не более 10 часов.

4). Гибкий режим рабочего времени, как правило, не применяется на непрерывно действующих предприятиях.

5) Отсутствие работника на его рабочем месте в фиксированное время без уважительных причин должна считаться нарушением норм трудовой дисциплины.

Справка Finance.ua:

  • В течение 2020 года Государственная служба занятости трудоустроила 606 тысяч украинцев. По состоянию на 1 января 2021 года на одно рабочее место претендуют 11 безработных граждан.
  • Во время карантина работодатели все больше стали использовать форму дистанционной (удаленной) работы. Распространение коронавируса заставило чиновников принять меры по совершенствованию законодательства в этой сфере.

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По материалам Finance.UA
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