Microsoft Edge получил новые функции

Компания Microsoft выпустила крупное обновление для фирменного браузера Edge на основе Chromium. 88-я номерная версия приложения обзавелась рядом нововведений, в числе которых — поддержка большого количества тем оформления, улучшенная синхронизация истории и вкладок между устройствами, а также генератор надёжных паролей и другие функции, призванные улучшить пользовательский опыт и конфиденциальность.

Новая функция «Спящие вкладки» повышает производительность браузера, а модифицированный менеджер паролей позволит сгенерировать сложную цифро-буквенную комбинацию и уведомит пользователей, если учётные данные, которые они сохранили с помощью автозаполнения, были скомпрометированы.

В Edge 88 также была доработана поддержка синхронизации вкладок и истории, которая упрощает пользователю просмотр веб-страниц в Edge на разных ПК под управлением Windows, компьютерах Mac и смартфонах.

Ещё одним нововведением в Edge 88 стала функция быстрого поиска на боковой панели, позволяющая находить необходимые сайты, не покидая текущую страницу.

Кроме того, в браузере появилась ​​возможность видеть входящие электронные письма прямо на странице новой вкладки, что избавляет пользователя от необходимости заходить в свой почтовый ящик. Также в Edge 88 появилась возможность легко удалять файлы cookie сторонних сайтов, но оставлять их для часто посещаемых ресурсов. Избежать появления персонализированной рекламы, основанной на истории просмотров, поможет режим InPrivate.

На страже конфиденциальности пользователя также будет стоять новый протокол DNS, обеспечивающий выполнение поисковых запросов через HTTPS-соединение, что защищает от модификации или перехвата адреса злоумышленниками. Обновлённая версия браузера, по заверению Microsoft, уже начала распространяться по стабильному каналу и вскоре будет доступна всем пользователям совместимых сборок Windows.