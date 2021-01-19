В Украине IT-специалистов, ищущих работу, больше, чем вакансий

В январе 2021 года количество размещенных резюме в IT-сфере на 30% превысило количество размещенных вакансий. Это говорит об имеющейся конкуренции на рынке в этой профсфере.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на данные кадрового портала grc.ua,
«В этом году на рынке труда IT-сфера будет оставаться одной из востребованных сфер среди работодателей и соискателей. В 2020 году по количеству вакансий эта сфера заняла второе место после сферы продаж. В этом году, скорее всего, будет такая же динамика», — спрогнозировали в grc .ua.
Самые востребованные специалисты:
Меньше всего компании ищут телекоммуникационщиков (6%), тестировщиков (6%), системных администраторов (7%) и специалистов по банковскому ПО (7%).
Кто ищет работу:
Какую зарплату предлагают:
Опыт работы:
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