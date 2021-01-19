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В Украине IT-специалистов, ищущих работу, больше, чем вакансий

В Украине IT-специалистов, ищущих работу, больше, чем вакансий

В январе 2021 года количество размещенных резюме в IT-сфере на 30% превысило количество размещенных вакансий. Это говорит об имеющейся конкуренции на рынке в этой профсфере.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на данные кадрового портала grc.ua,

«В этом году на рынке труда IT-сфера будет оставаться одной из востребованных сфер среди работодателей и соискателей. В 2020 году по количеству вакансий эта сфера заняла второе место после сферы продаж. В этом году, скорее всего, будет такая же динамика», — спрогнозировали в grc .ua.

Самые востребованные специалисты:

  • по программированию и разработке (39% от общего количества размещенных вакансий в этой сфере);
  • инженеры (14%);
  • аналитики (12%);
  • управляющие проектами (11%).

Меньше всего компании ищут телекоммуникационщиков (6%), тестировщиков (6%), системных администраторов (7%) и специалистов по банковскому ПО (7%).

Кто ищет работу:

  • больше всего работу ищут программисты и разработчики (30%);
  • управляющие проектами (15%);
  • инженеры, системные администраторы и тестировщики (11%);
  • технические писатели, специалисты беспроводных технологий (1%);
  • CRM-специалисты (2%).

Какую зарплату предлагают:

  • 40% работодателей готовы платить специалистам сферы IT от 25 до 45 тыс. грн;
  • 26% работодателей могут заплатить от 45 до 65 тыс. грн;
  • от 106 тыс. грн готовы платить 6% работодателей;
  • максимальная заработная плата IT-сферы, указанная работодателями на портале grc.ua, составляет 5−7 тыс. долларов;
  • 21% соискателей просят за работу до 16 тыс. грн;
  • 17% хотели бы получать за свою работу от 16 до 33 тыс. грн;
  • 3% IT-специалистов просят свыше 80 тыс. грн.

Опыт работы:

  • в январе большинство работодателей предпочитает специалистов, у которых от 1 до 3 лет опыта работы (51%);
  • со специалистами с более чем 6-летним опытом готовы работать всего 3% работодателей;
  • у большинства соискателей работы более 6 лет (54%);
  • без опыта ищут работу в IT-сфере 10% людей.

Справка Finance.ua:

  • Медианная зарплата разработчика в Украине составляет $ 2500 в месяц (после налогообложения), согласно данным зимнего опрос. Это на $ 200 больше, чем в опросе за июнь.
  • Самые высокие зарплаты у QA Manager $ 3500 медиана, тогда как у Intern’а — $ 335. Медианная зарплата Junior QA более чем вдвое меньше Middle. Тогда как у Middle почти вдвое меньше, чем у Senior.

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По материалам Finance.UA
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