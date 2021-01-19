Нефть дешевеет из-за новой вспышки COVID-19 в Китае

Цены на нефть снизились в пятницу, 22 января, из-за опасений, что новые строгие ограничения в связи с COVID-19 в Китае снизят потребность в топливе.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $ 55,37 за баррель, что на $ 0,73 (1,3%) ниже цены на момент закрытия предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX снизилась на $ 0,73 (1,37%) — до $ 52,40 за баррель. Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $ 56,1 и $ 53,13 соответственно.

Восстановление спроса на топливо в Китае способствовало росту рынка в конце прошлого года, в то время как США и Европа отставали. Но этот источник поддержки исчезает, поскольку новая волна случаев COVID-19 вызвала новые ограничения на перемещение.

В четверг в Шанхае были зафиксированы два первых случая передачи вируса с ноября, и правительство призывает китайцев отменить поездки во время Нового года по лунному календарю.

«Действительно, инвесторы изо всех сил стараются не обращать внимания на краткосрочную боль ради долгосрочной выгоды накануне выходных, и случаи COVID в Китае являются самой существенной (причиной) опасений по поводу спроса для трейдеров», — говорится в записке Стивена Иннеса из Axi.