Еще одна страна открыла границы для иностранцев

Шри-Ланка разрешила въезд иностранцам после десятимесячного локдауна. Об этом сообщает France 24 в четверг, 21 января.
«В четверг полностью возобновилась работа двух международных аэропортов страны, которые обслуживают коммерческие рейсы. Для въезда иностранные путешественники обязаны предоставить отрицательные тесты на COVID-19, полученные не ранее 96 часов до вылета», — сказано в материале.
Кроме того, туристам нужно будет сдать повторный анализ по прибытии в отель. Если поездка продлится более недели, понадобится и третий тест на COVID-19. Если какой-либо из анализов окажется положительным, есть два пути: бессимптомные туристы пройдут самоизоляцию в отеле, а остальных направят на лечение в госпитали.
При этом на Шри-Ланке туристы смогут проживать в специально отведенных гостиницах отдельно от местных жителей. Таких отелей определено 55. Правительство страны организовало 14 «туристических зон», пределы которых путешественникам покидать нельзя. В первые две недели гостей обязаны сопровождать в поездках официальные лица.
Наконец, визу для посещения страны можно оформить только онлайн, а по прибытии этого сделать не получится. Нужно также забронировать отель, оплатить будущие ПЦР-тесты и медстраховку, которая обойдется в $ 12.
Напомним, что ранее Саудовская Аравия сняла ограничения на въезд в королевство. Прибывающие должны предоставить результаты ПЦР-теста, которые подтверждают отсутствие коронавирусной инфекции.
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