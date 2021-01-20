Миллиардер без денег: где на самом деле "лежит" состояние Маска

В 2020 году Илону Маску удалось увеличить свои активы в 6 раз и в начале 2021 года стать самым богатым человеком мира. В то же время Маска называют «самым бедным миллиардером на планете». Почему?

За прошлый год Илон Маск увеличил состояние с 28 миллиардов долларов до 188,5 миллиарда долларов, почти все эти деньги только «на бумаге», а не на реальных счетах.

Илон Маск родился и вырос в Южно-Африканской Республике, а уже накануне восемнадцатилетия переехал в Канаду, затем в США.

Вместе с братом Илон Маск создал компанию Compaq, которую удалось продать за 308 миллионов долларов.

На полученные деньги Илон Маск создал другую компанию. Благодаря ей ему удалось стать миллиардером, ведь он продал PayPal за 1,5 миллиарда долларов.

Полученные средства бизнесмен вложил в три новых компании: Tesla, SpaceX и компанию солнечной энергетики Solar City. Именно они и другие объекты сделали Маска самым богатым в мире.

Больше всего своему первому месту в рейтинге богачей Маск обязан компании Tesla. С момента первичного размещения акций в 2010 году они выросли в цене более чем на 23 900%.

Отметим, что Илон Маск владеет 20% акций.

Space X – первая частная аэрокосмическая компания. Благодаря компании значительно удешевились полеты в космос. В планах — высадка людей на Марсе и запуск высокоскоростного спутникового интернета.

OpenAI – Маск считает искусственный интеллект угрозой для человечества, поэтому в 2015 году он основал некоммерческую организацию OpenAI, которая изучает возможности таких систем.

Boring Company – ответ на заторы: система подземных туннелей. В мае 2020 года Boring Company завершила прокладку второго скоростного тоннеля под Лас-Вегасом. Маск анонсировал расширение маршрута до самого Лос-Анджелеса.

Neuralink – цель Neuralink создать мозговой имплант, который позволит человеку напрямую общаться с искусственным интеллектом.

Hyperloop – Маску принадлежит идея вакуумного поезда для перемещения пассажиров и грузов на большие расстояния, однако реализацией проекта занимаются другие компании.

Миллиардер без денег. Несмотря на статус самого богатого человека мира в 2021 году, всего несколько месяцев назад Маска называли «самым бедным миллиардером планеты». Так, журналисты The Wall Street Journal в мае выяснили, что несмотря на миллиардные состояния, у него очень мало собственных сбережений.

Когда миллиардеру пришлось предстать перед судом в 2018 году за оскорбление дайвера, адвокат Маска сообщил, что клиент «финансово неликвиден»: ему не хватает личных денег для выплат компенсаций, передает Bloomberg.

«Некоторые люди считают, что у меня много денег. На самом деле это не так», — сказал Маск.

На личную жизнь и развитие компаний Маску часто приходится занимать под залоги акций Tesla. В феврале 2020 года предприниматель был должен банкам Morgan Stanley, Goldman Sachs и Bank of America более 500 миллионов долларов, пишет WSJ.

Маску принадлежат 20% акций Tesla, но продавать их он не может: компания тогда потеряет доверие инвесторов.