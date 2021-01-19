Протестовали украинский вездеход в условиях города

В США испытали украинский вездеход Sherp в условиях города. Видеоблоггеры решили проверить, насколько такой аппарат подходит для повседневного использования.

В тесте не было ничего сверхъестественного, но эксплуатация вездехода требует привыкания. Так, Sherp заехал на МакДрайв, но поскольку у него нет боковых дверей и окна только приоткрываются, то водителю пришлось выйти, чтобы забрать заказ.

На мойке особых проблем не возникло, а вот на заправке пришлось повозиться со шлангом. Также следует отметить, что Sherp не самый быстрый, и следует привыкнуть к габаритам.

Зато вездеход не замечает бордюров, и грузовой отсек у него вместительный. В общем, ездить на Sherp по городу можно, но с оговорками. Хотя это и не его стихия.