Протестовали украинский вездеход в условиях города

В США испытали украинский вездеход Sherp в условиях города. Видеоблоггеры решили проверить, насколько такой аппарат подходит для повседневного использования.
В тесте не было ничего сверхъестественного, но эксплуатация вездехода требует привыкания. Так, Sherp заехал на МакДрайв, но поскольку у него нет боковых дверей и окна только приоткрываются, то водителю пришлось выйти, чтобы забрать заказ.
На мойке особых проблем не возникло, а вот на заправке пришлось повозиться со шлангом. Также следует отметить, что Sherp не самый быстрый, и следует привыкнуть к габаритам.
Зато вездеход не замечает бордюров, и грузовой отсек у него вместительный. В общем, ездить на Sherp по городу можно, но с оговорками. Хотя это и не его стихия.
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