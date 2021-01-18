Чиновника подозревают в присвоении 4,3 млн грн в ходе инвентаризации земель

В Днепропетровской области заместителю председателя одной из райгосадминистраций и его сообщникам сообщили о подозрении. Фигурантов подозревают в причинении государству ущерба на 4,3 миллиона гривен.

Об этом в Facebook сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

«Совместно с предпринимателем и инженером-землеустроителем они присвоили 4,3 млн грн при проведении инвентаризации земель района. На момент совершения преступления чиновник исполнял обязанности председателя райгосадминистрации», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что фигурант влиял на членов тендерного комитета для победы в закупке подконтрольного предприятия.

«В январе 2019 года, между РГА и ФЛП был заключен договор о проведении инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, их денежной оценке и изготовлении документации по землеустройству. Стоимость работ составила 4,3 млн грн, исполнителем стала субподрядная организация, где работал упомянутый инженер-землеустроитель», — добавили в полицейском ведомстве.

Впоследствии стало известно, что документация, которую согласовал и.о. председателя РГА, требованиям действующего законодательства не отвечала. В смете была ссылка на недействительные документы, а райгосадминистрация вовсе не имела права проводить денежную оценку земель государственной и коммунальной собственности.

К тому же инженер-землеустроитель воспользовался печатью субподрядной организации и заверил работы, которые фактически не выполнялись.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.