Чиновника подозревают в присвоении 4,3 млн грн в ходе инвентаризации земель

В Днепропетровской области заместителю председателя одной из райгосадминистраций и его сообщникам сообщили о подозрении. Фигурантов подозревают в причинении государству ущерба на 4,3 миллиона гривен.
Об этом в Facebook сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.
«Совместно с предпринимателем и инженером-землеустроителем они присвоили 4,3 млн грн при проведении инвентаризации земель района. На момент совершения преступления чиновник исполнял обязанности председателя райгосадминистрации», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что фигурант влиял на членов тендерного комитета для победы в закупке подконтрольного предприятия.
«В январе 2019 года, между РГА и ФЛП был заключен договор о проведении инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, их денежной оценке и изготовлении документации по землеустройству. Стоимость работ составила 4,3 млн грн, исполнителем стала субподрядная организация, где работал упомянутый инженер-землеустроитель», — добавили в полицейском ведомстве.
Впоследствии стало известно, что документация, которую согласовал и.о. председателя РГА, требованиям действующего законодательства не отвечала. В смете была ссылка на недействительные документы, а райгосадминистрация вовсе не имела права проводить денежную оценку земель государственной и коммунальной собственности.
К тому же инженер-землеустроитель воспользовался печатью субподрядной организации и заверил работы, которые фактически не выполнялись.
Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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