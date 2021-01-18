Межбанк: как на рынок повлияет интрига с учетной ставкой

Четверг на валютном и ресурсном рынке Украины пройдет с определенной интригой:

участники рынка должны узнать о решении Нацбанка по учетной ставке, а от этого зависит дальнейшее поведение как рынка ОВГЗ , так и ставки по рефинансированию Нацбанка. А в дальнейшем и действия банков в части депозитной политики для юридических и физических лиц. Все это опосредованно будет влиять и на валютный рынок. Наш прогноз – оставят ее на том же уровне или максимально – это снизят на 0,5% годовых , хотя это и рискованно с точки зрения реального состояния дел с инфляционными процессами в стране;

куда пойдут ресурсы от вчерашних миллиардных погашений ОВГЗ . Если получатели этих средств (а там есть и нерезиденты) направят их на покупку новых выпусков облигаций или на операции на вторичном рынке с госбумагами, особого давления на курс гривны это не окажет. Если же значительная часть гривны пойдет на валютный рынок, это будет серьезно влиять на курсообразование в ближайшее время. Finance.ua предполагает незначительные объемы покупок иностранцами валюты за счет этих средств и соответственно достаточно небольшое дополнительное давление на валютный рынок. Нерезидентам пока интересны наши бумаги и они готовы вкладываться в них и далее.

Кроме этого, предприятия уже работают в более-менее обычном режиме даже с учетом локдауна и это будет отражаться сегодня на поведении валютного рынка в моменты выхода на межбанк крупных покупателей и продавцов.

По расчетам Finance.ua, объем операций на валютных торгах 21 января составит до $170-210 млн при совершении до 510 сделок.

Котировки межбанка, по нашему прогнозу, 21 января будут в пределах: доллар — коридор 28,10 – 28,35 грн, евро — коридор 34,00 — 34,45 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 28,05 – 28,40 грн при спреде в большинстве обменников финкомпаний от 15 до 20 коп, а в кассах банков — до 25 коп.

Евро: в банках коридор 33,75 – 34,40 грн при спреде до 25- 35 коп, а в обменках финкомпаний — в пределах коридора 34,00 — 34,30 грн при спреде до 25 коп.

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,25 / 28,27

евро – 34,12 / 34,15

Курсы валют на Межбанке

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