Межбанк: как на рынок повлияет интрига с учетной ставкой

Четверг на валютном и ресурсном рынке Украины пройдет с определенной интригой:
Кроме этого, предприятия уже работают в более-менее обычном режиме даже с учетом локдауна и это будет отражаться сегодня на поведении валютного рынка в моменты выхода на межбанк крупных покупателей и продавцов.
По расчетам Finance.ua, объем операций на валютных торгах 21 января составит до $170-210 млн при совершении до 510 сделок.
Котировки межбанка, по нашему прогнозу, 21 января будут в пределах: доллар — коридор 28,10 – 28,35 грн, евро — коридор 34,00 — 34,45 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,25 / 28,27
евро – 34,12 / 34,15
Курсы валют на Межбанке
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