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Индексы США обновили максимумы в день инаугурации Байдена

Индексы США обновили максимумы в день инаугурации Байдена

Основные индексы США 20 января обновили рекорды. Торги Dow Jones и S&P 500 завершились лучшими для дня инаугурации показателями с 1985 года.

Об этом сообщает Marketwatch.

Рост Nasdaq стал лучшим за историю наблюдений в день инаугурации.

Показатели основных биржевых индексов США:

Dow Jones – 31 201,83 пункта (+ 0,88%);
S&P 500 – 3 854,21 пункта (+ 1,46%);
Nasdaq – 13 466,15 пункта (+ 2%).

20 января в США прошла инаугурация президента Джо Байдена. Он победил на выборах в ноябре 2020 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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