Индексы США обновили максимумы в день инаугурации Байдена

Основные индексы США 20 января обновили рекорды. Торги Dow Jones и S&P 500 завершились лучшими для дня инаугурации показателями с 1985 года.
Об этом сообщает Marketwatch.
Рост Nasdaq стал лучшим за историю наблюдений в день инаугурации.
Показатели основных биржевых индексов США:
Dow Jones – 31 201,83 пункта (+ 0,88%);
S&P 500 – 3 854,21 пункта (+ 1,46%);
Nasdaq – 13 466,15 пункта (+ 2%).
20 января в США прошла инаугурация президента Джо Байдена. Он победил на выборах в ноябре 2020 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевстар изменил условия для пользователей мобильного интернетаВчера, 10:45 - 12558 53
Аваков объяснил, почему начали штрафовать владельцев "еврономеров"Вчера, 16:30 - 2345 10
Киевских безработных будут переобучать на ІТ-специалистовВчера, 16:00 - 3000 5
Шмыгаль объяснил, как Украине стать инвестиционной гаваньюВчера, 15:45 - 391 3
Сколько денег можно ввозить и вывозить через таможнюВчера, 13:00 - 116467 3
Сколько денег можно ввозить и вывозить через таможнюВчера, 13:00 - 116467 3
Как списать долг по ЕСВ (инструкция)Вчера, 12:00 - 3536
Киевских безработных будут переобучать на ІТ-специалистовВчера, 16:00 - 3000 5
Аваков объяснил, почему начали штрафовать владельцев "еврономеров"Вчера, 16:30 - 2345 10
Украинцы могут взыскать деньги с облгазов за дополнительные начисления в платежкахВчера, 18:59 - 2052 1
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и БританиюОколо часа назад - 32
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причинаВчера, 12:35 - 382 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)Позавчера, 15:16 - 918 1
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 569
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1206