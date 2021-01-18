В правительстве хотят разрешить заключать концессионные соглашения до 50 лет

Кабмин поддержал законопроект о введении долгосрочных обязательств в рамках государственно-частного партнерства (концессии).

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Цель законопроекта:

обеспечить полноценное функционирование механизма государственно-частного партнерства для всех сфер деятельности и создать условия для роста объема привлеченных инвестиций.

Так, сейчас в Украине существует прогрессивный механизм сотрудничества между государством и бизнесом — государственно-частное партнерство (ГЧП).

Суть нового механихма. Основное отличие этого механизма от любых других — это долгосрочность, ведь договор в рамках ГЧП заключается сроком от 5 до 50 лет. Такие договоры предусматривают выполнение определенных финансовых обязательств в течение всего срока действия договора. Для проектов в социальных сферах и сфере автомобильных дорог эти обязательства могут быть критическими.

Как это действует сегодня. На сегодня государство лишено возможности брать долгосрочные обязательства, поскольку действует принцип трехлетнего бюджетного планирования. Поэтому Минэкономики разработало законопроект, гарантирующий инвесторам выполнение государством своих долгосрочных обязательств в рамках государственно-частного партнерства.

«Сейчас приоритетные инфраструктурные проекты, которые имеют высокое общественное значение, не являются привлекательными для частного бизнеса. Привлечение частного капитала с целью их реализации требует усовершенствования бюджетного законодательства. Принятие соответствующего закона Верховной Радой Украины создаст условия для реализации масштабных инфраструктурных проектов на условиях ГЧП», — прокомментировала заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Ирина Новикова.

Читайте также: В Украине заработает скрининг иностранных инвестиций в стратегические объекты

Так, инвестированные средства позволят модернизировать существующую и создать новую инфраструктуру Украины в социальной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной сферах для предоставления качественных услуг гражданам.

Кроме того, документ урегулирует направления средств Государственного дорожного фонда на осуществление платы за эксплуатационную готовность автомобильных дорог общего пользования государственного значения, построенных на условиях ГЧП.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫