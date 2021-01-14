В Украине заработает скрининг иностранных инвестиций в стратегические объекты

В Украине введут систему оценки влияния иностранных инвестиций на национальную безопасность.

Соответствующий законопроект был одобрен сегодня на заседании правительства с технико-юридическими правками.

«Учитывая то, что на сегодня в Украине отсутствовала система оценки иностранных инвестиций в национальную безопасность, Минэкономики разработало соответствующий законопроект, который сегодня одобрен на заседании КМУ с технико-юридическими правками», — сообщает пресс-служба Минэкономики.

Кроме определения порядка оценки воздействия, законопроект позволит урегулировать механизм привлечения иностранных инвестиций в предприятия, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности Украины.

«Учитывая вызовы, скрининг иностранных инвестиций является ключевым элементом защиты национальной безопасности и стратегических объектов государства. Учитывая аспекты экономической безопасности, Минэкономики, заручившись поддержкой международной экспертной среды, делает важный шаг для внедрения системы оценки иностранных инвестиций в национальную безопасность в Украине», — прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Законопроект разрабатывался при участии международных экспертов стран G-7 с учетом опыта в этой сфере передовых стран мира.

Документ будет определять принципы осуществления иностранных инвестиций, виды деятельности, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности Украины.

«Скрининг иностранных инвестиций позволит защитить национальные интересы в сфере национальной безопасности, а также обеспечить развитие и сохранение новейших технологий. Кроме того, прозрачный и эффективный механизм оценки позволит нашим предприятиям активнее сотрудничать с иностранными инвесторами и привлекать инвестиции», — добавил министр.

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