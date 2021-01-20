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Forbes составил рейтинг самых щедрых миллиардеров

Forbes составил рейтинг самых щедрых миллиардеров

Американское издание Forbes составило рейтинг самых щедрых миллиардеров США. Издание подсчитало, сколько они потратили на благотворительность за всю жизнь. Суммы пожертвований рассчитаны по состоянию на 2020 год, а капитал — по состоянию на 14 января 2021 года.

Соответствующий рейтинг 25 самых щедрых миллиардеров США появился на сайте издания.

По данным издания, наиболее щедрым стал медиамагнат Уоррен Баффет, пожертвовавший $ 42,8 млрд. Общее состояние Баффета оценивается в $ 88,8 млрд. В основном он выделяет деньги на здравоохранение и борьбу с бедностью. В 2010 году Баффет инициировал программу The Giving Pledge, где он призывает американских миллиардеров отдать хотя бы половину своего имущества на благотворительность. Сам Баффет обещает раздать 99% своего состояния.

На втором месте в рейтинге расположились Билл и Мелинда Гейтсы. Их состояние оценивается в $ 120,7 млрд, а общая сумма пожертвований — в $ 29,8 млрд. В 2020 году супруги пообещали за два года потратить на борьбу с COVID-19 $ 1,75 млрд.

Джордж Сорос занял третье место в рейтинге Forbes с общей суммой пожертвований в течение жизни в $ 16,6 млрд при его нынешнем состоянии $ 8,6 млрд. Его фонды «Открытое общество» действуют в 120 странах мира, уделяют внимание демократии и защите прав избирателей. Только в 2020 году на эти направления он выделил $ 140 млн. Кроме того, в прошлом году он направил $ 1,2 млрд на борьбу с дискриминацией, защиту прав человека и поддержку журналистики. С начала пандемии COVID-19 Сорос пожертвовал $ 37 млн ​​на медицинскую помощь нелегальным мигрантам в США.

Четвертую строчку занял бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, чье состояние журнал оценивает в $ 54,9 млрд, а общую сумму пожертвований — в $ 11,1 млрд. В рейтинге щедрых американских миллиардеров появилась бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт (направила на благотворительность более $ 5,83 млрд, пятое место), а также глава Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан ($ 2,7 млрд, десятое место).

По материалам Корреспондент.net
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