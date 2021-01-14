Audi увольняет 10 000 сотрудников

Компания Audi планирует уволить 10 000 сотрудников из-за того, что не хватает автомобильных микрочипов. Из-за этого также задерживается выпуск нескольких новых моделей. Об этом рассказал глава немецкого автогиганта Маркус Дюсманн.
Глобальный дефицит полупроводников сказался и на Audi. Однако, Дюсманн утверждает, что производственные планы на 2021 год будут выполнены. Во второй половине 2021 года хотят увеличить производство.
По словам Дюсманна, на автомобили Audi сейчас есть хороший спрос, несмотря на пандемию коронавируса и карантин. Главным образом за счет Китая, который быстрей, чем другие страны, восстанавливается от последствий пандемии.
Ранее стало известно, что из-за нехватки чипов временно снижают выпуск автомобилей в Германии такие автопроизводители, как Volkswagen, Ford и Daimler.
Напомним, что в 2021 году Audi планирует выпустить на рынок 12 новых и обновленных моделей. Среди них — RS3, RS e-tron GT, внедорожник-купе Q4 e-tron и электрический седан Audi e-tron GT.
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