Межбанк: почему возможны скачки курса в среду

На валютном рынке в среду будет интересно. С одной стороны, сработает фактор расчетов клиентов по вчерашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ (чиновники продали бумаг на 12,3 млрд гривен, в том числе 7-ми летних на 1,15 млрд гривен). Это всегда страхует гривну на межбанке, так как часть покупателей продает валюту, чтобы рассчитаться за облигации.
С другой стороны, не стоит забывать, что сегодня пройдет и погашение предыдущих выпусков ОВГЗ на 11,9 млрд гривен и выплата процентов по многим ранее размещенным бумагам. Часть этих ресурсных потоков (если это один и тот же покупатель новых бумаг и получатель доходов от старых) – замкнутся сами на себе и не повлияют на поведение валютного и ресурсного рынков, а часть (по тем клиентам, кто либо только получает средства от погашения или наоборот только оплачивает свои вчерашние покупки) – уже существенно будут влиять на объем ресурсов в банковской системе и поведение курса на межбанке в течение дня. Так что скучать сегодня ни казначеям банков, ни дилерам, ни самим клиентам точно не придется.
Дополнительно на настроения и поведение межбанка в ближайшее время будут влиять:
1. Расчеты опоздавших с уплатой налогов компаний. Чтобы не увеличивать размеры штрафов, они будут по максимуму гасить свои долги перед бюджетом и продавать валютную выручку.
2. Предстоящие решения Правления НБУ по монетарной политике. От того, какое решение по учетной ставке в этот раз примут чиновники по этому вопросу, будет зависеть дальнейшее поведение ресурсного и фондового рынков Украины, а также опосредованно и валютного. Мы прогнозируем сохранение учетной ставки на том же уровне в 6% годовых, так как после повышения минимальной зарплаты, роста мировых цен на энергоносители и повышения соцстандартов риск роста инфляции велик и снижать сейчас ставку – это значит, скоро ее снова повышать. А это будет негативно влиять на настроения финансовых рынков страны.
3. Предстоящие решения ЕЦБ по процентным ставкам, что приведет к валютным ралли по паре евро/доллар и существенно повлияет на курс евро относительно гривны.
По расчетам Finance.ua, объем операций на валютных торгах 20 января составит до $210 млн при совершении до 680 сделок.
Как и предупреждал Finance.ua во все предыдущие дни этой недели, на глобальное укрепление гривны мы бы не рассчитывали. Причина все та же – даже при росте предложения валюты на межбанке (во что не особо верится) основную часть излишка доллара выкупит Нацбанк в резервы, что и удержит его курс выше 28 гривен.
Котировки межбанка, по нашему прогнозу 20 января будут в пределах: доллар — коридор 28,05 — 28,28 грн, евро — коридор 33,95 — 34,40 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,14 / 28,16
евро – 34,11 / 34,14
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