Украинцам будут платить по две пенсии: каким будет размер выплаты

В Украине в 2021-м планируют запустить накопительный уровень пенсионного обеспечения, в результате часть зарплаты нужно будет откладывать на специальном счете, с которого можно будет получить вторую выплату при достижении пенсионного возраста.
Об этом пишет Обозреватель.
Со средней зарплатой размер “второй” пенсии может быть около тех же 400 грн, рассказывает старшая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко. Чтобы получать пенсию 20 лет, в идеале откладывать нужно вдвое дольше. Тогда можно было бы рассчитывать на выплату в размере 800 грн. “О достойной пенсии вообще речь не идет”, – говорит Ткаченко.
Есть несколько вариантов, кого обяжут откладывать (и кто в будущем сможет получить пенсию):
Как рассчитала Национальная комиссия по ценным бумагам, если ежемесячно откладывать с зарплаты 7%, то на пенсии можно будет получить выплату размером 10,2% от последней зарплаты. Если собирать 10% – выплата достигнет 14,6%. Чтобы пенсионные сбережения не “съела” инфляция, их нужно инвестировать. И сейчас вкладывать деньги в Украине можно только в гособлигации (фактически давать в долг государству).
Например, если бы с каждой зарплаты размером в 20 тыс. грн нужно было отдавать социальный взнос не 22%, а 29%, то на заслуженном отдыхе можно получить (при наличии 35 лет стажа):
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