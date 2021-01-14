Немецкая компания вышла из проекта «Северный поток-2»

Германский концерн Bilfinger SE отказался от участия в проекте строительства российского газопровода «Северный поток-2». Кампания вышла из проекта из-за угрозы санкций США.
Об этом сообщает издание Bild.
Компания Bilfinger SE является зарегистрированным в Мангейме поставщиком промышленных услуг, аффилированным с SDAX, с годовым оборотом в 4,3 млрд евро в 2019 году.
Bilfinger подписала несколько контрактов с Nord Stream 2 AG. В том числе «на разработку, поставку и ввод в эксплуатацию АСУ ТП и систем безопасности при эксплуатации трубопровода». Объем заказа: 15 млн евро.
Кроме того, Bilfinger подписал с россиянами контракт на «проектирование, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию теплоэлектростанции, работающей на резервном природном газе, мощностью 90 МВт + 30 МВт» в немецкой точке выхода трубопровода в Любмине.
Сегодня уже действуют санкции против российской компании «КВТ-РУС», которая за последние несколько недель проложила почти три километра трубопровода «Северный поток-2» у берегов земли Мекленбург-Передняя Померания.
За последние несколько дней три европейские компании дистанцировались от «Северного потока-2» — каждая из-за угроз санкций США. Отказались швейцарская страховая группа Zurich Insurance, норвежская DNV-GL и датская консалтинговая компания по охране окружающей среды Ramboll.
Как сообщает агентство Bloomberg, швейцарская Zurich Insurance подтвердила, что выходит из проекта.
США также ввели санкции против российского судна «Фортуна», которое собирается достраивать «Северный поток-2». Санкции в отношении российской «Фортуны» настолько суровы, что любая поддержка, оказываемая иностранными компаниями кораблю — даже в прошлом — может привести к санкциям против этих компаний.
В центре внимания американцев: гамбургская сервисная компания Krebs, которая обеспечивает судам Nord Stream 2 защиту от ржавчины в открытом море. Если Krebs не выйдет из проекта в течение нескольких недель, он попадет под санкции США.
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