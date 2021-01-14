Межбанк: доллар просел, иностранцы активно «ставят» на долги

Вторник на валютном рынке прошел под знаком трех основных мотиваторов для всех участников торгов:

Пик бюджетных платежей у клиентов. Необходимость рассчитаться с бюджетом заставляла сегодня значительное число экспортеров продавать валюту для покрытия дефицита гривны под налоговые платежи. Её нехватка обеспечила превышение предложения валюты над спросом в первой половине сессии и проседание котировок доллара с утренних 28,22/28,24 до 28,15/28,17 к 11:00 и затем до 28,13/28,15 к полудню;

Хозяйственная деятельность компаний и курсовые задачи крупных игроков. Выход на торги покупателей из представителей реального сектора экономики в середине дня с покупкой валюты и удержал курс доллара от дальнейшего проседания, закрепив его в пределах 28,14/28,16 гривен до обеда и сразу после него. Похожие действия импортеров затем обеспечили и возврат к уровню 28,14/28,16 гривен к завершению сессии после недолгого проседания до 18,11/28,13 к 15 часам и до 28,13/28,15 к 16:00;

Проведение аукциона Минфина по размещению ОВГЗ 19 января. Минфин выставил фактически все интересные по срокам для потенциальных покупателей облигации. Учитывая, что доходность по ним в последнее время находилась в пределах от 10,75% до 12,15%, а иногда и несколько выше — иностранцы снова активно «ставят» на украинские долги.

Принятие таких инвестиционных решений заставляет часть клиентов уже с сегодняшнего дня продавать валюту на межбанке, чтобы обеспечить завтра оплату купленных облигаций. Это во вторник также психологически играло в пользу нацвалюты на торгах.

Ситуация с евро на украинском межбанке сегодня в основном отражала поведение евровалюты на международном рынке относительно доллара, где соотношение этой пары колебалось в пределах от 1,2095 до 1,214 доллара за евро. Эти колебания приводили к автоматическому пересчету курса гривны относительно евро, исходя из котировок пар евро/доллар и доллар/гривна. Чувствовалось, что часть клиентов понимают растущие угрозы новых валютных ралли накануне скорого заседания ЕЦБ по монетарной политике и стараются закрыть свои позиции в евро, чтобы не нарываться на дополнительные курсовые риски. В итоге, евровалюта за день подешевела на межбанке с 34,1546/34,1788 до 34,1169/34,1411 гривен.

Главные события 19 января на межбанке:

Проседание доллара с утренних 28,22/28,24 гривен до 28,14/28,16 гривен к концу дня, а евро с 34,1546/34,1788 гривен до 34,1169/34,1411.

Нацбанк не выходил на рынок.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня регулятор зафиксировал на уровне 28,1685 гривен, а официальный на 20 января 2021 года установлен на отметке 28,1544 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 28,10 / 28,12

евро — 34,07 / 34,10

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке