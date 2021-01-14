Межбанк: доллар просел, иностранцы активно «ставят» на долги

Вторник на валютном рынке прошел под знаком трех основных мотиваторов для всех участников торгов:
Пик бюджетных платежей у клиентов. Необходимость рассчитаться с бюджетом заставляла сегодня значительное число экспортеров продавать валюту для покрытия дефицита гривны под налоговые платежи. Её нехватка обеспечила превышение предложения валюты над спросом в первой половине сессии и проседание котировок доллара с утренних 28,22/28,24 до 28,15/28,17 к 11:00 и затем до 28,13/28,15 к полудню;
Хозяйственная деятельность компаний и курсовые задачи крупных игроков. Выход на торги покупателей из представителей реального сектора экономики в середине дня с покупкой валюты и удержал курс доллара от дальнейшего проседания, закрепив его в пределах 28,14/28,16 гривен до обеда и сразу после него. Похожие действия импортеров затем обеспечили и возврат к уровню 28,14/28,16 гривен к завершению сессии после недолгого проседания до 18,11/28,13 к 15 часам и до 28,13/28,15 к 16:00;
Проведение аукциона Минфина по размещению ОВГЗ 19 января. Минфин выставил фактически все интересные по срокам для потенциальных покупателей облигации. Учитывая, что доходность по ним в последнее время находилась в пределах от 10,75% до 12,15%, а иногда и несколько выше — иностранцы снова активно «ставят» на украинские долги.
Принятие таких инвестиционных решений заставляет часть клиентов уже с сегодняшнего дня продавать валюту на межбанке, чтобы обеспечить завтра оплату купленных облигаций. Это во вторник также психологически играло в пользу нацвалюты на торгах.
Ситуация с евро на украинском межбанке сегодня в основном отражала поведение евровалюты на международном рынке относительно доллара, где соотношение этой пары колебалось в пределах от 1,2095 до 1,214 доллара за евро. Эти колебания приводили к автоматическому пересчету курса гривны относительно евро, исходя из котировок пар евро/доллар и доллар/гривна. Чувствовалось, что часть клиентов понимают растущие угрозы новых валютных ралли накануне скорого заседания ЕЦБ по монетарной политике и стараются закрыть свои позиции в евро, чтобы не нарываться на дополнительные курсовые риски. В итоге, евровалюта за день подешевела на межбанке с 34,1546/34,1788 до 34,1169/34,1411 гривен.
Главные события 19 января на межбанке:
Проседание доллара с утренних 28,22/28,24 гривен до 28,14/28,16 гривен к концу дня, а евро с 34,1546/34,1788 гривен до 34,1169/34,1411.
Нацбанк не выходил на рынок.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня регулятор зафиксировал на уровне 28,1685 гривен, а официальный на 20 января 2021 года установлен на отметке 28,1544 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 28,10 / 28,12
евро — 34,07 / 34,10
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Укрзализныце хотят запустить поезда со скоростью до 350 км/чВчера, 23:34 - 1206 12
Илона Маска приглашают открыть бизнес в УкраинеВчера, 17:21 - 1908 12
Украина построит новый мост в Молдову – ОПВчера, 17:45 - 1166 9
Перенос рабочих дней из-за праздников могут отменить13 ч. назад - 1679 8
Миллионам украинцев списали налоговые долги10 ч. назад - 8234 6
Миллионам украинцев списали налоговые долги10 ч. назад - 8234 6
С 1 июля подозрительные денежные переводы украинцев будут автоматически блокировать9 ч. назад - 4317 5
Когда физлицам впервые подавать новую декларацию о доходах7 ч. назад - 3106
Обменять доллары теперь можно в терминалах самообслуживания8 ч. назад - 2292 1
Перенос рабочих дней из-за праздников могут отменить13 ч. назад - 1679 8
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)3 ч. назад - 121
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)Вчера, 10:22 - 391
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 980
Компания Razer показала "умную" маску (видео)13.01.2021, 15:10 - 700
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 609