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Могут ли полицейские конфисковать автомобиль на еврономерах

Могут ли полицейские конфисковать автомобиль на еврономерах

Автоюрист Денис Конюшко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о том, могут ли полицейские конфисковать автомобиль на «евробляхах».

«Со второго нарушения полицейские имеют право забрать автомобиль на штрафплощадку, в частности с целью изъятия транспортного средства. Кроме того, автомобиль могут забрать также таможенные органы с целью фиксации и наказания за нарушение таможенных правил», — отметил автоюрист.

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Он подчеркнул, что понимает людей, которые выходят на протесты.

«В Украине, в частности, дела решаются путем протестов, но закон есть закон. Соответственно, сотрудники полиции имеют право изымать автомобиль. Справедлив закон или нет — вопрос неуместен. В любом случае надо поставить точку и зафиксировать (в законе. — Ред.) наличие или отсутствие ответственности у водителей. Я не говорю, хорошо это или плохо, но правила должны быть одни для всех. Этот закон много раз откладывался. Пора все зафиксировать — либо он действует, либо бездействует», — заявил Конюшко.

Ранее Кабмин согласовал проект постановления, позволяющего полиции штрафовать водителей авто на еврономерах на сумму 8,5−17 тыс. грн.

Штрафы вводятся за управление авто на иностранной регистрации, которое своевременно не оставило пределы Украины, и за управление автомобилем на еврономерах не тем человеком, который ввез авто в Украину.

Повторное нарушение в течение года предусматривает лишение водительских прав на год и изъятие авто.

По материалам Сегодня
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