Количество вакансий удаленной работы выросло на четверть

Во время жестких карантинных ограничений особенно растет спрос на удаленную работу. Например, с начала новых карантинных ограничений в Украине количество вакансий, предлагающих удаленную работу, выросло на 26%. В целом же за последний месяц количество таких вакансий, согласно графикам, увеличилось на 15%.

Об этом пишет Центр экономической стратегии.

В целом 3-4% от всех вакансий предлагают выполнять работу дистанционно.

“Такие позитивные изменения в отношении работодателей к дистанционной работе могут помочь найти работу, например, женщинам с маленькими детьми”, – говорится в сообщении.

“В нашем исследовании О занятости женщин 56% неработающих респонденток указали, что именно невозможность работать дистанционно или неполный рабочий день является основной преградой для трудоустройства”, – говорят эксперты.

Пандемия заставила быстро приспосабливаться к изменениям и развивать цифровые навыки работы, например, умение организовывать свою работу и работу команды дистанционно.



Инфографика: Центр экономической стратегии

Справка Finance.ua:

Согласно опросу Creative States, треть сотрудников чувствуют дома проблемы с концентрацией. Их отвлекают, а компания и человек в результате теряют в производительности.

Украинская столица заняла 20 строчку в рейтинге лучших городов для удаленной работы в 2021 году по версии туристического издания Big 7 Travel. Об этом свидетельствуют данные рейтинга.

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