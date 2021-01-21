Количество вакансий удаленной работы выросло на четверть

Во время жестких карантинных ограничений особенно растет спрос на удаленную работу. Например, с начала новых карантинных ограничений в Украине количество вакансий, предлагающих удаленную работу, выросло на 26%. В целом же за последний месяц количество таких вакансий, согласно графикам, увеличилось на 15%.
Об этом пишет Центр экономической стратегии.
В целом 3-4% от всех вакансий предлагают выполнять работу дистанционно.
“Такие позитивные изменения в отношении работодателей к дистанционной работе могут помочь найти работу, например, женщинам с маленькими детьми”, – говорится в сообщении.
“В нашем исследовании О занятости женщин 56% неработающих респонденток указали, что именно невозможность работать дистанционно или неполный рабочий день является основной преградой для трудоустройства”, – говорят эксперты.
Пандемия заставила быстро приспосабливаться к изменениям и развивать цифровые навыки работы, например, умение организовывать свою работу и работу команды дистанционно.
Инфографика: Центр экономической стратегии
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