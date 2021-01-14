SkyUp анонсировала с апреля авиарейсы в чешскую Остраву

Авиакомпания SkyUp с 26 апреля 2021 года планирует начать полетную программу по маршруту Киев — Острава — Киев (Украина-Чехия-Украина).
Об этом компания сообщает на своем сайте.
График рейсов:
Стоимость билетов:
«Рейс в Остраву дополняет полеты в Брно, Пардубице и Прагу, которые SkyUp планирует начать весной», — добавляют в SkyUp.
В случае отмены рейсов из-за ограничений полетов средства в размере полной стоимости билета будут перечислены на баланс пассажира в персональном кабинете на сайте. Также есть возможность вывести деньги с баланса на карту.
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