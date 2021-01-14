SkyUp анонсировала с апреля авиарейсы в чешскую Остраву

Авиакомпания SkyUp с 26 апреля 2021 года планирует начать полетную программу по маршруту Киев — Острава — Киев (Украина-Чехия-Украина).

Об этом компания сообщает на своем сайте.

График рейсов:

по понедельникам, средам и пятницам.

Стоимость билетов:

Киев — Острава: от 847 грн без багажа;

Острава — Киев: от 846 грн без багажа.

«Рейс в Остраву дополняет полеты в Брно, Пардубице и Прагу, которые SkyUp планирует начать весной», — добавляют в SkyUp.

В случае отмены рейсов из-за ограничений полетов средства в размере полной стоимости билета будут перечислены на баланс пассажира в персональном кабинете на сайте. Также есть возможность вывести деньги с баланса на карту.

Справка Finance.ua:

С 20 января 2021 года во всех аэропортах Украины регистрация на рейсы будет начинаться за 2,5 часа и заканчиваться за 45 минут до вылета. Посадка будет завершаться за 20 минут до вылета.