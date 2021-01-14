Новые эконормативы могут привести к падению ВВП на 13%, а госбюджет потеряет 70 млрд, — ЕВА

Сокращение нормативов выбросов, запланированное на 2021 год, может привести к значительным экономическим потерям предприятий горно-металлургического комплекса.
Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации.
По прогнозам ЕВА, госбюджет может потерять 70 миллиардов гривен поступлений, а страна — 600 тысяч рабочих мест. Поэтому ЕВА поддерживает инициативу Минэкологии по отсрочке применения новых нормативов для коксовых печей и агломашин до 1 января 2024 года.
Как известно, с целью регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в Украине был разработан ряд технологических нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. Эти нормативы для коксовых печей и агломашин 1 января 2021 года было обновлено. И, в зависимости от вещества, типа установки и процесса, они предусматривают снижение выбросов примерно на 17−94%.
«Однако, в условиях текущей экономической ситуации, отягощенной многочисленными локдаунами из-за пандемии коронавируса, внедрение экологических проектов на предприятиях в предлагаемые законодательством сроки не представляется возможным. По данным Госстата, в 2012—2015 годах объем производства металлургической продукции сократился более чем на треть и продолжает сохранять негативную тенденцию. В то время как экомодернизация предусматривает разработку долгосрочных инвестиционных планов», — отмечаает координатор Комитета экологии и устойчивого развития ЕВА Ольга Бойко.
Если новые нормативы не будут отсрочены, это приведет к остановке отдельных производственных процессов производства кокса и железорудного агломерата. Соответственно, эти ресурсы придется импортировать, что в итоге может негативно отразиться на конкурентоспособности украинских предприятий и состоянии платежного баланса Украины, прогнозируют в ЕВА.
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