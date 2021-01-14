Требования к внешнему виду делового человека

В ведении бизнеса и управлении финансами мелочей не бывает. Поэтому для того, чтобы к вам с уважением относились подчиненные и деловые партнеры, крайне необходимо иметь ухоженный вид и тщательно соблюдать протокол встреч, даже если вы себя при этом будете чувствовать совсем некомфортно.
Правила деловых встреч
Деловая встреча – это не только переговорный процесс, в ходе которого достигают определенной договоренности. На самом деле это целая наука, включающая множество аспектов от манеры речи, поведения, одежды, внешнего вида, до умения вести психологическую борьбу за результат.
Основные правила успешного ведения деловых встреч:
Соблюдение правил позволит расположить к себе собеседников, увеличить доверие и значительно повысит шансы на успех переговоров.
Внешний вид
В деловом мире предъявляются строгие требования к внешнему виду как мужчин, так и женщин. Само собой разумеется, особое внимание уделяется поведению и одежде менеджера или предпринимателя, являющимися его визитной карточкой.
Деловой костюм – главная часть образа делового человека. Не требуется, чтобы он был сверхмодным, но обязательно должен быть по размеру, в хорошем состоянии и тщательно отглажен.
Костюм обязан соответствовать месту и времени. Чаще всего на дневные переговоры выбирают костюм светлых тонов, на вечерние – темных. При этом всегда должна быть безупречная свежая отглаженная рубашка, неброский галстук, начищенные ботинки.
Деловым женщинам в рабочее время придется отдать предпочтение деловым костюмам, допускаются платья неярких тонов и строгих линий. Прическа, макияж бижутерия должны гармонично дополнять образ.
В ежедневном макияже используется минимальное количество декоративной косметики, преимущественно приглушенных тонов:
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Также следует обратить внимание на волосы. Они обязательно укладываются просто, без вычурности и использования декоративных элементов. Прическа должна подчеркивать офисный деловой стиль. Для ухода подойдет натуральная косметика для волос, которую можно купить на сайте по доступным ценам.
Соблюдение этих правил поможет получить хорошее впечатление, как коллег, так и бизнес-партнеров.
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