Бронирования авиабилетов во время локдауна выросли на 15%

Спрос на авиабилеты в начале января, перед официальным введением локдауна 1-7 января, вырос на 15% по сравнению с соответствующим периодом в 2020 году, по данным Aviasales.
Об этом сообщает Опендатабот.
В топе направлений, куда украинцы ищут билеты: Турция, Польша, Египет, ОАЭ, Чехия, Германия.
По приобретенным билетам лидируют Турция, Чехия, ОАЭ.
Таблица: Опендатабот
Почти четверть (23,14%) поисковых запросов приходится на относительно теплые страны:
В эти страны украинцам не нужна виза – только справка с отрицательным анализом ПЦР.
Таблица: Опендатабот
Несмотря на то, что Чехия и Германия сейчас закрыты для туристов, наши соотечественники также активно покупают билеты по этим направлениям. С высокой долей вероятности можно предположить, что это трудовые мигранты или люди, едущие по семейным и студенческим визам.
14% поисков приходится на внутренние направления, самые популярные из них – это Киев, Одесса, Львов, Ивано-Франковск и Днепр. В среднем перелет по стране в два конца стоит примерно 4480 грн.
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