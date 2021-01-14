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Бронирования авиабилетов во время локдауна выросли на 15%

Бронирования авиабилетов во время локдауна выросли на 15%

Спрос на авиабилеты в начале января, перед официальным введением локдауна 1-7 января, вырос на 15% по сравнению с соответствующим периодом в 2020 году, по данным Aviasales.

Об этом сообщает Опендатабот.

В топе направлений, куда украинцы ищут билеты: Турция, Польша, Египет, ОАЭ, Чехия, Германия.

По приобретенным билетам лидируют Турция, Чехия, ОАЭ.


Таблица: Опендатабот

Почти четверть (23,14%) поисковых запросов приходится на относительно теплые страны:

  • Турцию (примерно 4480 грн в обе стороны),
  • Египет (примерно 10 270 грн в обе стороны),
  • Объединенные Арабские Эмираты (примерно 8840 грн в обе стороны).

В эти страны украинцам не нужна виза – только справка с отрицательным анализом ПЦР.


Таблица: Опендатабот

Несмотря на то, что Чехия и Германия сейчас закрыты для туристов, наши соотечественники также активно покупают билеты по этим направлениям. С высокой долей вероятности можно предположить, что это трудовые мигранты или люди, едущие по семейным и студенческим визам.

14% поисков приходится на внутренние направления, самые популярные из них – это Киев, Одесса, Львов, Ивано-Франковск и Днепр. В среднем перелет по стране в два конца стоит примерно 4480 грн.

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По материалам Finance.UA
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